Анонсирована Battleplan - масштабная стратегия о Второй мировой войне с уникальной механикой планирования

Издательство Slitherine Ltd. и студия Foolish Mortals Games Inc. представили новый проект под названием Battleplan. Это историческая стратегия в реальном времени, посвященная событиям на Западном фронте Второй мировой войны, которая предложит игрокам взять на себя командование целыми дивизиями.

Ключевой особенностью игры станет уникальная система планирования. Вместо прямого управления каждым юнитом, игроки будут в специальной фазе планирования разрабатывать общие и многоэтапные планы, буквально рисуя их прямо на тактической карте. Можно будет задавать не только направления атак, но и варианты действий на случай непредвиденных обстоятельств, например, маршруты отступления или контрудары. После этого искусственный интеллект, управляющий офицерами и подразделениями, самостоятельно приступит к выполнению поставленных задач. Большое внимание уделено и предварительной подготовке, включая изучение брифингов миссий для получения тактических советов.

Проект делает ставку на реализм. Поля сражений воссозданы на основе реальных географических данных, что заставит учитывать ландшафт, типы местности и высоту. В Battleplan будет детализированная структура армии, от дивизий до отдельных рот, а также система управления офицерским составом и глубокая проработка логистики. Перерезание вражеских путей снабжения станет одним из ключей к победе, а захват складов — необходимостью для продолжения наступления. Важную роль сыграет смена дня и ночи, которая напрямую повлияет на видимость и тактические возможности.

В кампании будет действовать система переноса войск между миссиями. Юниты и офицеры, выжившие в боях, будут получать опыт и ветеранские бонусы, однако и понесённые потери сохранятся. Между сражениями игрокам предстоит пополнять свои дивизии, используя очки реквизиции, заработанные за успешное выполнение задач. Офицеры обладают уникальными чертами, которые дают как преимущества, так и недостатки, и могут быть ранены, захвачены в плен или убиты в бою.

Основная кампания, состоящая из 10 миссий, позволит игрокам принять участие в освобождении Франции, играя за силы союзников. Сражения охватят такие знаковые события, как высадка в Нормандии, битва за Шербур, взятие Кана и Арденнская операция. Кроме наземных войск, важную роль будет играть авиационная поддержка, включая самолеты-разведчики, истребители-бомбардировщики и ковровые бомбардировки.