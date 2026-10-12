На ПК состоялась премьера исторической военной стратегии Battleplan от издательства Slitherine

Издательство Slitherine и канадская студия Foolish Mortals Games выпустили в сервисах Steam, GOG и Epic Games Store масштабную историческую стратегию в реальном времени Battleplan. Релиз состоялся после задержки с 14 июля 2026 года, когда авторы взяли дополнительное время на устранение критических багов и полировку механики построения планов. В российском сегменте проект оценили в 1500 рублей, при этом игра получила официальный текстовый перевод на русский язык.

События стратегии разворачиваются на Западном фронте Второй мировой войны в период от высадки в Нормандии до операции по переходу через Рейн. Игровой процесс концентрируется на оперативном уровне, где под прямое руководство переходят дивизии, полки и штабы, действующие на аутентичных картах площадью свыше 30 000 квадратных километров. Виртуальный ландшафт строился на базе реальных географических архивов с точным воспроизведением высот, лесов, рек и транспортных сетей.

События Battleplan разворачиваются во время Второй мировой войны и требуют оперативного мышления, однако направленность сильно отличается от традиционных глобальных стратегий. Вместо управления целым государством, экономикой, дипломатией и военными усилиями проект предлагает руководить операциями, которые наносятся непосредственно на карту поля боя.

- Студия-разработчик Foolish Mortals Games

Ключевой механикой новинки стало прямое рисование линий наступления, оборонительных рубежей и фланговых маневров цифровым карандашом на штабной карте. Система зональных приказов Zone Orders дает возможность распределять зоны ответственности между полками и выстраивать тактику глубокой обороны, планового отхода или штурма позиций противника. Не менее важным фактором остается логистика, поскольку отрезанные от складов и баз снабжения подразделения стремительно теряют боеспособность и сдаются в плен под натиском окруживших сил.

Боевая система задействует концепцию общевойскового боя, поощряя комбинирование разных типов войск. Пехота окапывается в лесах и городах, саперы расчищают минные заграждения и ускоряют штурм бетонных бункеров, а дальнобойная артиллерия способна подавлять огневые точки врага на дистанции свыше 11 км. Основная сюжетная кампания включает 11 исторических операций за союзников и 2 обучающие миссии, причем после победы каждую карту разрешается запустить за немецкие войска со специальными условиями удержания позиций без поддержки авиации.

Первые отзывы игроков в Steam указали на высокий порог освоения и спорную реализацию обучающего режима. Пользователи отмечают, что туториалы плохо объясняют интерфейс и последовательность действий, вынуждая постигать основы через сторонние руководства. Не обошлось и без технических нареканий, включая падение кадровой частоты в масштабных сценариях, подвисания интерфейса в меню конструктора армии и периодические ошибки при сохранении прогресса.

Студия Foolish Mortals Games уже подтвердила планы по выпуску серии обновлений с исправлением оптимизации, доработкой искусственного интеллекта и добавлением новых театров военных действий.