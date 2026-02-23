Вышла демоверсия стратегии Battleplan о масштабных сражениях Второй мировой войны

Издательство Slitherine и студия Foolish Mortals Games выпустили ознакомительную версию новой исторической стратегии в реальном времени Battleplan. Игроки уже могут опробовать проект в рамках фестиваля Steam Next Fest, который продлится до второго марта. Сама игра посвящена масштабным сражениям на Западном фронте в период Второй мировой войны.

Главной особенностью Battleplan является глубокая симуляция боевых действий на уровне целых дивизий. Пользователям предстоит взять на себя роль главнокомандующего и планировать многоэтапные операции, рисуя направления ударов и линии обороны прямо на тактической карте. Виртуальные офицеры и роты будут самостоятельно выполнять поставленные задачи. Карты сражений воссозданы на основе подлинных географических данных и охватывают огромные территории, где каждая дорога, холм, лес или болото находятся на своих исторических местах.

Под контролем игрока окажутся пехота, бронетехника, артиллерия, инженеры, разведка и авиация. Особое внимание разработчики уделили системе логистики. Для успешного наступления необходимо захватывать базы и обеспечивать бесперебойные пути снабжения, а окружение противника и лишение его провизии выступает одной из ключевых тактик. Также в игре реализована продвинутая система командования. Геймеры смогут нанимать офицеров с различными чертами характера, назначать их руководить дивизиями и беречь в боях, так как ранение или гибель командира негативно отразится на подчиненных подразделениях.

Основная сюжетная кампания предлагает принять участие в 10 крупных битвах за освобождение Франции на стороне союзников. Отдельные одиночные сценарии позволят взять под контроль и немецкую армию. На данный момент проект не поддерживает русский язык ни в интерфейсе, ни в субтитрах. Полноценный релиз ожидается в скором времени на ПК в сервисе Steam.