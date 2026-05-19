MicroProse выпустит симулятор линкора "Шарнхорст" Battleship Command в ранний доступ 2 июня

Студия MicroProse, известная возрождением культовых симуляторов, объявила дату выхода своего нового военно-морского проекта Battleship Command. Игра, посвящённая действиям немецкого линкора типа «Шарнхорст» во Второй мировой войне, появится в раннем доступе Steam 2 июня 2026 года. К этому событию приурочен свежий трейлер, демонстрирующий атмосферу морских сражений и детализированную модель корабля.

Battleship Command предлагает игрокам уникальный опыт управления крупным военным кораблём. В отличие от классических стратегий или аркад, акцент сделан на реализме и погружении:

Свободное перемещение : пользователи могут исследовать исторически воссозданные палубы, мостики и боевые посты линкора от первого лица, изучая его устройство по реальным чертежам.

: пользователи могут исследовать исторически воссозданные палубы, мостики и боевые посты линкора от первого лица, изучая его устройство по реальным чертежам. Прямое управление станциями : доступны ключевые посты — артиллерийские орудия, радарные установки, навигационные приборы и система контроля повреждений. Каждое решение влияет на исход боя.

: доступны ключевые посты — артиллерийские орудия, радарные установки, навигационные приборы и система контроля повреждений. Каждое решение влияет на исход боя. Тактическое командование: игроки руководят не только своим кораблём, но и целой флотской группой — эсминцами, крейсерами, другими линкорами, координируя их действия в реальном времени.

Действие разворачивается на трёх ключевых морских театрах Второй мировой: Атлантическом, Арктическом и Средиземноморском. Погодные условия (штормы, туман), состояние океана и смена дня и ночи напрямую влияют на тактику и видимость. Игроков ждут:

Охота на торговые конвои и нарушение линий снабжения союзников.

Динамические бои с вражескими военными кораблями.

Исторические и вымышленные сценарии, отдельные миссии и динамические кампании.

Живой мир с активными конвоями, патрулями и судоходством.

В игру встроен интуитивно понятный редактор сценариев, позволяющий создавать собственные боевые задачи. Разработчики планируют активно взаимодействовать с сообществом в период раннего доступа, собирая отзывы для доработки баланса и контента. Battleship Command уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.