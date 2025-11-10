Battlestar Galactica: Deadlock готовится покинуть цифровые магазины

Издатель Slitherine сообщил, что тактическая космическая стратегия Battlestar Galactica: Deadlock и все её дополнения будут удалены из цифровых магазинов 15 ноября 2025 года. После этой даты купить игру больше нельзя будет ни на одной платформе. В официальном заявлении компания отметила:

«Это знаменует конец эпохи для нашего космического флота. Мы хотим заранее предупредить всех, чтобы у них была возможность приобрести игру, пока она ещё доступна».

Хотя причина делистинга официально не названа, фанаты и журналисты предполагают, что речь идёт об истечении срока лицензии на использование бренда Battlestar Galactica. При этом уже купленные копии останутся у владельцев — они смогут играть без ограничений.

Вышедшая в 2017 году студией Black Lab Games, Deadlock получила признание за свою продуманную тактическую систему. Сражения происходят в пошаговом формате, где команды обеих сторон отдаются заранее, а затем одновременно разыгрываются, создавая атмосферу напряжения и стратегической глубины. Сюжет разворачивается во времена Первой Цилонской войны и позволяет игрокам возглавить флот Колоний в борьбе против машин.

Ранее в этом году Slitherine уже снимала с продажи несколько игр — в мае из цифровых магазинов исчезли Warhammer 40,000: Armageddon и Sanctus Reach. Однако, в отличие от них, Deadlock будет полностью удалена и из Steam, и из GOG.

Тем не менее поклонникам вселенной не стоит отчаиваться: в начале 2026 года Slitherine планирует выпустить новую игру — Battlestar Galactica: Scattered Hopes, которая, возможно, станет духовным преемником Deadlock.