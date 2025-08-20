Battlestar Galactica: Scattered Hopes - новая стратегия с элементами roguelike по культовому сериалу

На Gamescom 2025 состоялся анонс Battlestar Galactica: Scattered Hopes — свежей стратегической игры по мотивам легендарного телесериала. За разработку отвечает студия Alt Shift, а издателем выступает DotEmu, известная по возрождению классических франшиз.
В основе сюжета — история бегства группы выживших людей, которым предстоит добраться до основного флота Battlestar Galactica, не дав себя уничтожить безжалостным сайлонам. Игроки окажутся в роли лидера, следуя призыву адмирала Адамы, и возьмут под контроль небольшой караван уцелевших. Каждое решение будет влиять на исход событий: от распределения ресурсов до спасения членов экипажа в критических ситуациях.
Игровой процесс сочетает пошаговую стратегию и напряжённые космические бои. На карте игрок перемещается между ключевыми точками, сталкиваясь с кризисами, которые требуют мгновенной реакции. Если же флот догоняют сайлоны, сражения переходят в реальном времени: здесь важно грамотно управлять силами и вовремя совершать FTL-прыжки, чтобы уйти в следующий сектор.
Roguelike-структура делает каждое прохождение уникальным: новые испытания, непредсказуемые события и неожиданные повороты истории заставляют искать свежие тактики. Это добавляет игре высокую реиграбельность и подчеркивает атмосферу постоянной угрозы.
Battlestar Galactica: Scattered Hopes выйдет в начале 2026 года на PC. Точная дата релиза пока не объявлена.
Идеально ещё один симулятор менеджера где вместо квартального отчёта нужно передвигать пиксельные кораблики. Сразу видно драма и эпик человечества в борьбе за выживание.
что юза культовый секриал нам так и не сказали а самое главное кто сказало что он культовый?
Название сериала буквально в названии игры написано, то что ты слишком молодой и не смотрел этот сериал не делает его из за этого мение культовым.
нет бы просто написать по русски "звёздный крейсер галактика". и то, что я не смотрел его вообще ни разу не значит что слишком молод. или ты про оригинал 78 года выпуска? хочешь тайну? если человек что-то не смотрел это не значит что он слишком молод. это значит что он не стал смотреть и вообще не важно пок акой причине. странно что такой взрослый человек этого не знает
Сериал прям нравится, посмотрим какая игра будет