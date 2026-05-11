Состоялся выход roguelite-стратегии Battlestar Galactica: Scattered Hopes на ПК в Steam и GOG

Battlestar Galactica: Scattered Hopes, инновационная тактическая игра с оригинальным сценарием, вдохновлённым франшизой «Звёздный крейсер Галактика», стала доступна на ПК в Steam и GOG.

В Battlestar Galactica: Scattered Hopes игроки управляют флотом выживших, неустанно преследуемых флотом сайлонов, используя процедурную генерацию сюжета и космические сражения в реальном времени.

Игровой процесс в Scattered Hopes проходит в два этапа — пошаговый и в реальном времени с активной паузой. Он начинается с подготовки, в ходе которой мы организуем нашу команду, собираем ресурсы и стараемся найти как можно больше металлолома для улучшений и топлива для телепортации, прежде чем появятся сайлоны.

Расставляя приоритеты для действий нашего экипажа, мы готовимся к неизбежной битве. Перед лицом её мы высаживаем истребители из наших ангаров и управляем ими в боях в реальном времени. Мы стремимся минимизировать повреждения нашего центрального корабля и использовать его бортовые системы защиты против самых серьёзных угроз.

Цель — пережить атаки, пока наш флот не завершит расчеты для прыжка со скоростью света, что позволит нам сбежать в другой сектор галактики. Сражения в Battlestar Galactica: Scattered Hopes всегда заканчиваются потерями, и здесь также присутствует механика перманентной смерти. Новые попытки могут принести новые уроки. Тактические возможности расширяются по мере того, как мы открываем дополнительные эскадрильи, оружие, характеристики, а также мета-улучшения, которые пригодятся в будущих сессиях.