Выживание любой ценой: стратегия Battlestar Galactica: Scattered Hopes выйдет 11 мая и делает ставку на тяжёлые решения

Рогалайт-стратегия Battlestar Galactica: Scattered Hopes официально выйдет 11 мая на ПК. Проект от студии Alt Shift и издателя Dotemu предлагает знакомую вселенную, но делает акцент не столько на фан-сервисе, сколько на напряжённом управлении флотом в условиях постоянной угрозы.

Игрокам предстоит вести остатки человечества сквозь космос, балансируя между ремонтом кораблей, внутренними конфликтами и поиском ресурсов. При этом опасность исходит не только извне: скрытые враги и кризисы внутри команды могут разрушить всё в самый неподходящий момент. Такой подход заметно роднит игру с FTL, но с более выраженным нарративом и атмосферой безысходности.

Боевая система сочетает тактику и элементы реального времени: управление эскадрильями, защита флагмана и попытки выиграть время для гиперпрыжка создают ощущение постоянного давления. И это, пожалуй, главный плюс проекта — он не даёт расслабиться ни на минуту.

Интересно, что каждая попытка прохождения будет отличаться за счёт roguelite-структуры: новые корабли, улучшения и сценарные ситуации постепенно расширяют возможности игрока. Это делает игру не просто стратегией, а историей о выживании, где цена ошибки всегда высока.

Если Alt Shift удастся удержать баланс между глубиной и доступностью, Scattered Hopes может стать одной из самых атмосферных стратегий года — пусть и нишевой.