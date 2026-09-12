Жадность Paradox Interactive лишила игроков ролевой игры по BattleTech и стоила издателю 22 миллиона долларов

Бывший сооснователь студии Harebrained Schemes Митч Гительман раскрыл подробности отмененного проекта во вселенной BattleTech, павшего жертвой корпоративных расчетов издательства Paradox Interactive. Проект под кодовым названием Project Kojak задумывался как сюжетная тактическая ролевая игра продолжительностью около 10 часов, целиком посвященная вторжению Кланов. Разработчики рассчитывали быстро заполнить образовавшуюся производственную паузу и выпустить проект, о котором много лет просило фанатское сообщество.

Концепция игры объединяла в себе ключевые наработки предыдущих хитов команды. Пошаговую боевую систему из оригинальной BattleTech 2018 года собирались скрестить с глубокими ролевыми элементами в духе серии Shadowrun. Игровой процесс не сводился к банальным перестрелкам стенка на стенку. Авторы планировали добавить исследование карты, интерактивное окружение с захватом построек в традициях стратегии MechCommander, а также разветвленные диалоги как с соратниками, так и с вражескими пилотами прямо посреди боевых операций.

Для реализации замысла студия обладала готовой технологической базой и могла уложиться в минимальные сроки. Графический движок и производственный пайплайн были полностью отлажены, а трехмерные модели клановских мехов авторы договорились взять напрямую из сетевого экшена MechWarrior Online студии Piranha Games. По оценкам Митча Гительмана, команда была способна выпустить готовую игру всего за 1 год, а сами разработчики горели этой идеей.

Планы перечеркнуло поглощение студии шведским издательством Paradox Interactive, состоявшееся летом 2018 года. Новое руководство сразу отказалось не только от полноценной BattleTech 2, но и наложило вето на разработку Project Kojak. Менеджеры издательства руководствовались концепцией упущенной выгоды. Логика корпоративных боссов сводилась к тому, что студия не должна тратить ресурсы на развитие бренда, права на который принадлежат корпорации Microsoft. Издатель потребовал сосредоточиться на новой интеллектуальной собственности, чтобы забирать себе 100% прибыли и развивать трансмедийную франшизу с мерчендайзом и сериалами.

В результате этого решения половина коллектива осталась без утвержденной задачи и провела целый год в вынужденном простое, пока руководство пыталось нащупать новый вектор развития. Силы студии перебросили на создание шпионской тактики The Lamplighters League, производство которой растянулось на долгие годы из-за раздувания штата. Релиз игры в 2023 году обернулся сокрушительным провалом, принес издателю свыше 22 млн долларов прямых убытков и привел к масштабным увольнениям персонала.

Наработки по клановой ролевой игре так и остались пылиться в архивах на стадии концепт-артов и дизайн-документов. Студия Harebrained Schemes после коммерческой катастрофы покинула состав шведского издателя и в настоящее время независимо разрабатывает мрачный научно-фантастический сурвайвал-хоррор GRAFT.