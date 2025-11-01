"Очки - как нижнее белье": Хидэки Камия рассказал, как яростно отстаивал очки как часть дизайна Байонетты

Спустя 16 лет после выхода первой игры Bayonetta по-прежнему остается детищем Хидэки Камии. В посте на своей странице в X, посвященном годовщине серии, легендарный геймдизайнер вспомнил, как в ходе разработки яростно отстаивал очки как часть дизайна ведьмы, несмотря на давление издателей, и кто на самом деле придумал знаменитую фразу "Очки - как нижнее белье".

Когда мы разрабатывали дизайн Байонетты, наши клиенты просили убрать ее очки, но я постоянно отвергал их предложение. Как-то раз Симомура-сан, продюсер видеороликов, заявил: "Очки Байонетты - это как ее нижнее белье, ни в коем случае не снимай их".

На эту дискуссию отреагировала и Мари Симадзаки, главный художник по персонажам первой части. Она поделилась историей о том, как родился этот знаковый элемент. Оказалось, Камия был настолько одержим идеей Байонетты в очках, что Симадзаки всегда готовила для него вторую версию каждого эскиза.

Во время разработки Bayonetta 1, когда я делала наброски персонажа, Камия неожиданно появился за моей спиной и прошептал: "Надень на нее очки". С этого все и началось. Позже, когда я рисовала новые эскизы, он всегда подходил и спрашивал: "Почему бы не надеть на нее очки?" Так что у меня вошло в привычку всегда держать наготове вариант с очками в своих дизайнах.

Несмотря на то, что очки считаются самой узнаваемой деталью образа Байонетты, они никогда не были просто украшением. В официальном руководстве к игре Камия упоминал, что героиня носит их как маску, чтобы защититься от внешнего мира, пока ее преследует трагическое прошлое. Таким образом, один из самых знаковых аксессуаров в истории видеоигр появился благодаря упорству команды разработчиков, которая отстояла свое видение, несмотря на давление издателей.