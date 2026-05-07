"Сгинь, идиот": создатель Bayonetta жестко разнес фанатов за попытку навязать героине "повесточку"

Знаменитый геймдизайнер и создатель серии ураганных слэшеров Bayonetta Хидэки Камия в очередной раз продемонстрировал, что не собирается идти на поводу у актуальных западных веяний. Разработчик в бескомпромиссной и жесткой манере ответил фанату, попытавшемуся приписать главной героине игры принадлежность к "модному" движению.

В социальной сети X (бывший Twitter) один из пользователей опубликовал эмоциональное обращение к Камии. Автор поста назвал Байонетту абсолютной «иконой нетрадиционного сообщества» и подверг жесткой критике сюжет третьей части франшизы. По словам пользователя, Bayonetta 3 «растоптала наследие игр», после чего он стал слезно просить знаменитого японца вернуться к франшизе, чтобы всё исправить. Если, что негодование сюжетом третей части для некоторых геймеров вызвал тот факт, что Байонетта имеет традиционную семью с персонажем по имени Лука и даже воспитывает дочь Виолу.

Хидэки Камия, давно известный тем, что не стесняется отправлять в бан кого угодно, не стал выбирать дипломатичных выражений. Геймдизайнер просто процитировал пост недовольного "борца" и выдал емкий ответ: «Сгинь, идиот...»

Этот короткий комментарий моментально завирусился и вызвал волну поддержки среди рядовых геймеров. В реплаях пользователи активно хвалят Камию за честность и высмеивают тех, кто придумывает несуществующие смыслы там, где их нет.

Японские разработчики всегда негативно воспринимали подобные агрессивные современные тренды, пытающиеся навязать чуждые им идеологии в творческий процесс. А теперь мы всё чаще видим, что именитые геймдизайнеры больше не боятся об этом открыто говорить и ставить их на место, если им что-то не по душе. Обычным игрокам остается лишь надеяться, что эта здоровая тенденция на защиту собственных сюжетов со временем дойдет и до западной половины игровой индустрии.