Состоялся релиз B2Recomp: рекомпиляции Bayonetta 2 для Windows - 4K, 120 FPS и поддержка клавиатуры и мыши

Разработчик K0NL выпустил B2Recomp - неофициальную статическую рекомпиляцию эксклюзива Bayonetta 2 для Nintendo Switch.
Проект переводит программный код игры с архитектуры AArch64 в понятные для PC инструкции, благодаря чему игра работает нативно в среде Windows с переписанным системным слоем, включающим потоки, файловую систему, аудио, ввод и графический API NVN, транслируемый в Vulkan. Автор подчёркивает, что это не эмулятор - здесь нет ни интерпретатора процессора, ни JIT-компиляции.
Порт поддерживает разрешение вплоть до 4K и количество кадров до 120 FPS, а для геймпадов доступны иконки от PlayStation и Xbox. Так же поддерживается управление с помощью клавиатуры и мыши.
Автор сообщил, что первая глава была пройдена без каких-либо ошибок, причём все системные вызовы игры обрабатываются корректно. Тем не менее, в порте возможны баги, которые ему еще предстоит устранить.
Хэх , наконец и жадную картонную Нинку решили проучить .Cкоро придется ставить дополнительный хард диск , очень лихо что то парни начали игры рекомпелировать , места уже не хватает .
Какая то информационная эпидемия на маргинальный рынок решений левшей. Я сразу скажу, что одобряю подобный рынок. Но мне кажется такая показательная демонстрация на всю округу. Окажет медвежью услугу этому рынку.
Почему на ПК портировали только первую часть?