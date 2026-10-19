Состоялся релиз B2Recomp: рекомпиляции Bayonetta 2 для Windows - 4K, 120 FPS и поддержка клавиатуры и мыши

Разработчик K0NL выпустил B2Recomp - неофициальную статическую рекомпиляцию эксклюзива Bayonetta 2 для Nintendo Switch.

Проект переводит программный код игры с архитектуры AArch64 в понятные для PC инструкции, благодаря чему игра работает нативно в среде Windows с переписанным системным слоем, включающим потоки, файловую систему, аудио, ввод и графический API NVN, транслируемый в Vulkan. Автор подчёркивает, что это не эмулятор - здесь нет ни интерпретатора процессора, ни JIT-компиляции.

Порт поддерживает разрешение вплоть до 4K и количество кадров до 120 FPS, а для геймпадов доступны иконки от PlayStation и Xbox. Так же поддерживается управление с помощью клавиатуры и мыши.

Автор сообщил, что первая глава была пройдена без каких-либо ошибок, причём все системные вызовы игры обрабатываются корректно. Тем не менее, в порте возможны баги, которые ему еще предстоит устранить.