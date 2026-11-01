Эксклюзив Nintendo Switch Bayonetta 3 получил неофициальный порт на ПК через проект Witch Time

Энтузиаст под ником Zexyen представил проект Witch Time, представляющий собой неофициальную статическую рекомпиляцию экшена Bayonetta 3 с консоли Nintendo Switch для PC. В отличие от традиционных эмуляторов, утилита переводит оригинальный машинный код архитектуры AArch64 в исходный код на языке C и компилирует нативное приложение под Windows и Linux, работающее через графический интерфейс Vulkan.

Архитектурно разработка опирается на решения проектов B2recomp от автора K0NL и ssbu-recomp от разработчика Denkishi. Репозиторий утилиты не содержит закрытых исходников Nintendo, ключей шифрования или защищенных авторским правом файлов игры. Для создания исполняемого файла требуется предоставить легальный дамп картриджа или цифровой копии, после чего встроенный компилятор собирает нативную версию проекта локально на компьютере.

Создатель проекта Zexyen отдельно подчеркнул техническую специфику и правовой статус программы в сопроводительной документации:

Неофициальная статическая рекомпиляция Bayonetta 3 для ПК в духе и архитектуре B2recomp. Машинный код AArch64 транслируется в Си прямо на компьютере из личного дампа и работает на переписанном системном слое потоков, файловой системы, ввода, звука и NVN через Vulkan. Это не эмулятор и не способ бесплатно получить игру. - Zexyen, разработчик Witch Time

Свежие сборки демонстрируют стабильные 60 кадров в секунду в боевых сценах на локациях Токио и Сибуя. Порт поддерживает базовое разрешение 900p с возможностью нативного масштабирования до 1080p, 1440p и 4K (2160p), а также экспериментальные режимы кадровой частоты на 90 и 120 кадров в секунду. В отличие от консольной версии, заблокированной на 30 кадрах в роликах, проект позволяет активировать 60 кадров в секунду для сюжетных видео без нарушения синхронизации звука.

В обновлениях линейки 0.5.0 разработчики внедрили предварительную конвертацию текстур формата ASTC в стандартный для видеокарт настольных компьютеров формат BC7. Данный шаг снизил фоновую нагрузку на центральный процессор с 25 секунд до 2 секунд на тяжелых этапах и помог избавиться от задержек кадров. Дополнительно авторы исправили критический сбой в третьей главе во время поездки на пауке, где при повышенной кадровой частоте персонаж проваливался сквозь карту или не успевал завершить быстрые события QTE, а также устранили графические артефакты в виде черных точек на видеокартах AMD.

В версии 0.5.1 авторы добавили возможность менять разрешение рендеринга на лету прямо во время игрового процесса без перезапуска. Управление полностью адаптировано под современные контроллеры PlayStation и Xbox, а также поддерживает связку клавиатуры и мыши с полноценным свободным обзором. При этом графические подсказки кнопок корректно подстраиваются под активное устройство без затемненных прямоугольников на фоне.

На текущий момент проект доступен для 64-битных операционных систем Windows 10, Windows 11 и Linux, а в планах создателей значатся версии для macOS и Android. Среди открытых проблем остаются искажения картинки на старых видеокартах Radeon RX 580, вылеты на встроенных чипах Intel UHD 620 и нестабильная производительность на портативной консоли Steam Deck, где средняя частота кадров пока составляет около 38 кадров в секунду.