Хидэки Камия признал финал Bayonetta 3 своим самым досадным сценарным промахом

Хидэки Камия, создатель Bayonetta, в книге «The World of Hideki Kamiya» прояснил ситуацию с финалом третьей части, пояснив, что из-за излишней двусмысленности сцены гибель героини сочли безвозвратной, хотя он задумывал иной исход. Геймдизайнер взял вину на себя, признав, что не сумел внятно донести сюжетный замысел до аудитории.

В Bayonetta 3 некоторые игроки представили ситуацию в очень негативном свете и просто смирились с тем, что Байонетта мертва. Это была большая ошибка с моей стороны, и я осознал, как трудно рассчитать, сколько пространства для интерпретации стоит оставлять игрокам», — написал разработчик.

Разработчик уточнил, что фундамент мультивселенной закладывался ещё в оригинале 2009 года, когда победа над Балдером привела к расслоению реальности. Камия сожалеет, что структура параллельных миров не была разъяснена должным образом, что и вызвало путаницу в событиях триквела.

В качестве доказательства спасения Байонетты он указывает на бонусное фото с Виолой в игровом меню. Наличие Луки на этом снимке прямо намекает: героиня тоже находится в данном мире, просто осталась за кадром, что подтверждает её статус «живой» в рамках авторского видения.

Тем не менее, дальнейшая судьба этих идей остается туманной из-за натянутых отношений Камии с PlatinumGames после его увольнения. Так как создатель больше не контролирует процесс разработки, новые руководители франшизы могут пересмотреть канон и не учитывать его текущие пояснения в будущих продолжениях.