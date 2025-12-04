"Меня подставили": Дженнифер Хейл откровенно рассказала о спорном решении PlatinumGames взять её для озвучки Bayonetta 3

Известная актриса озвучивания Дженнифер Хейл, подарившая голос главной героине в слэшере Bayonetta 3, впервые подробно рассказала о своих переживаниях во время громкого скандала вокруг смены актрис. В интервью порталу GAMINGbible Хейл призналась, что вся эта ситуация стала для неё тяжелым испытанием, в ходе которого она чувствовала себя беззащитной.

Конфликт разгорелся незадолго до релиза игры, когда Хеллена Тейлор (оригинальный голос Байонетты) призвала к бойкоту проекта, заявив, что ей предложили «оскорбительные» 4000 долларов за возвращение к роли. Позже журналистские расследования выяснили, что сумма была значительно выше (около 15 000 долларов), однако к тому моменту на Хейл, заменившую Тейлор, уже обрушилась волна ненависть в социальных сетях.

Меня определенно подставили (бросили под автобус) во всей этой истории. И я не могла выступить в свою защиту, потому что была связана не одним, а сразу двумя соглашениями о неразглашении (NDA).

— поделилась актриса.

Хейл отметила, что никогда бы не взялась за роль, если бы первоначальные утверждения Тейлор были правдой. Прежде чем согласиться на прослушивание, она тщательно проверила всю информацию и доверилась режиссеру. Несмотря на токсичный фон во время релиза, актриса заявила, что «с удовольствием сыграла бы Байонетту снова», так как после выяснения всех фактов сообщество приняло её тепло.

Помимо обсуждения Bayonetta, Дженнифер Хейл также выразила огромную заинтересованность в возвращении к своей культовой роли. Актриса заявила, что готова участвовать в работе над следующей частью Mass Effect «еще до того, как разработчики закончат предложение», даже если это будет просто возвращение в этот мир, а не роль коммандера Шепарда.