PlatinumGames продолжит развивать серию Bayonetta, несмотря на уход большинства разработчиков оригинальной команды

Bayonetta — одна из самых влиятельных франшиз в своем жанре. По сути, она стала первопроходцем в жанре стильных экшенов; ее разработал легендарный Хидэки Камия, создатель Devil May Cry. Однако будущее серии казалось несколько неопределённым.

Большинство разработчиков оригинальной команды, включая Камию, покинули PlatinumGames, что вызвало опасения по поводу судьбы серии. Но глава студии заявил, что они по-прежнему намерены развивать франшизу Bayonetta.

В интервью изданию Famitsu Ацуси Инаба рассказал о будущем этой популярной франшизы. Он отметил, что пока не может раскрыть подробности, но у студии определённо есть намерения развивать Bayonetta и расширять ее вселенную.

У нас есть огромное желание и дальше развивать образ Байонетты и расширять ее мир. С нетерпением ждите новостей о том, какой вид это примет в будущем.

Таким образом, хотя на данный момент конкретных планов по новым проектам нет, отказываться от франшизы студия не собирается. Последняя игра серии вышла в 2023 году, после чего Камия покинул студию из-за творческих разногласий.

Стоит также отметить, что права на интеллектуальную собственность (IP) Bayonetta принадлежат не PlatinumGames. Права на него принадлежат Sega и Nintendo, однако, судя по всему, студия в любом случае продолжит работу над проектом. Это обнадёживающая новость для фанатов, опасавшихся, что с серией покончено.