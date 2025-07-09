"Признайте свою ошибку": Хидеки Камия прокомментировал скандал с актрисой озвучки Bayonetta спустя три года

Прошло почти три года с момента релиза Bayonetta 3 на Nintendo Switch, но споры вокруг смены актрисы озвучки главной героини не утихают до сих пор. В недавнем видео на YouTube Хидеки Камия, создатель серии, впервые публично высказался об инциденте, который в 2022 году вызвал бурю в сообществе игроков и серьёзный шквал критики в его адрес.

Тогда оригинальную актрису Байонетты Хелену Тейлор заменила Дженнифер Хейл, что вызвало непонимание у поклонников. Ситуация накалилась после того, как Тейлор обвинила PlatinumGames в том, что ей якобы предложили всего $4000 за возвращение к роли. Однако позже выяснилось, что ей предлагали $10 000, а затем — $15 000, когда она обратилась напрямую к Камия. Она отказалась, посчитав сумму недостаточной для франшизы, которая, по её словам, стоит $450 миллионов. $4000 же предлагались исключительно за камео, от которого она также отказалась.

Камия признался, что в результате скандала получил «тонны оскорблений» — не только от обычных фанатов, но и от известных личностей. Он отметил, что многие из тех, кто обвинял его в жадности и несправедливости, удалили свои твиты, когда правда всплыла, не извинившись за свои слова. Разработчик не скрывает своего раздражения: «Вы опубликовали это в соцсетях — так будьте честны. Если вы ошиблись — признайте это. Я так поступаю. А если я не ошибся — никогда не извинюсь».

Скандал стал показательным примером того, как быстро в социальных сетях распространяется недостоверная информация и насколько трудно восстановить репутацию, даже когда факты становятся известны. Камия подчеркнул, что у него есть собственный «кодекс чести», и он надеется, что подобные ситуации научат пользователей быть терпеливее и не делать поспешных выводов.

Bayonetta 3 уже давно вышла, но шлейф этой истории до сих пор напоминает о том, насколько опасны могут быть искажённые обвинения в эпоху мгновенных суждений.