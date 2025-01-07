Директор Bayonetta Origins покинул Platinum Games и присоединился к создателям Returnal

В год, когда серия Bayonetta отмечает своё 15-летие, студия Platinum Games продолжает терять ключевых сотрудников. На этот раз коллектив покинул Абебе Тинари, режиссёр игры Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Тинари перешёл в финскую студию Housemarque, известную по своему хиту для PS5, игре Returnal.

Как сообщается, Абебе Тинари проработал в Platinum Games более 11 лет. Он начинал с локализации Bayonetta 2, а позднее занял пост режиссёра в Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, которая вышла в 2023 году на Nintendo Switch и получила положительные отзывы. Средняя оценка игры на Metacritic составляет 80 баллов. Вместе с Тинари над проектом работал и сам создатель Bayonetta — Хидэки Камия, который покинул Platinum Games ещё в 2023 году.

На своем новом рабочей месте, в студии Housemarque, Тинари занял весьма заметную роль. Японский разработчик стал ведущим дизайнером еще неанонсированной игры. На данный момент неизвестно, над каким проектом он работает, однако прошлогодние вакансии студии намекали на разработку AAA-игры с упором на экшен и босс-файты.

Для поклонников Bayonetta год её юбилея омрачается потерей таких значимых персон. Уход Абебе Тинари стал ещё одним ударом по Platinum Games после прощания с Хидэки Камией. В условиях, когда фанаты празднуют 15-летие культовой серии, ситуация в самой студии вызывает вопросы о будущем студии и её проектов.