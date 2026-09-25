BeamNG.drive, один из самых реалистичных гоночных симуляторов, выйдет на PS5 в октябре

В следующем месяце владельцев PlayStation 5 ждёт ещё одна интересная новинка. BeamNG.drive дебютирует на консолях в качестве временного эксклюзива для PS5, и разработчики уже раскрыли первые подробности о технологиях, которые будут задействованы на обеих консолях Sony.

Релиз BeamNG.drive на платформе Sony состоится 19 октября. Версия для PlayStation 5 будет использовать технологию FSR 3.0 для масштабирования изображения. Ситуация с PS5 Pro выглядит ещё интереснее: эта более мощная консоль будет задействовать PSSR — фирменную технологию Sony. Это должно обеспечить, прежде всего, более высокое качество изображения, хотя точные графические режимы и разрешения пока не объявлены.

Консольная версия BeamNG.drive также получит дополнительный контент. В день выхода игроки на PS5 получат совершенно новый автомобиль; кроме того, разработчики подтвердили поддержку режима разделённого экрана (split-screen).

Однако не все функции, знакомые по версии для ПК, будут перенесены на PlayStation 5. На старте поддержка модов будет отсутствовать, и разработчики пока не готовы подтвердить, появится ли эта функция на консоли и когда именно это может произойти.

Поддержка модов на PlayStation не будет доступна на момент выхода игры. Поддержка модификаций на консолях сопряжена с особыми сложностями, и, хотя мы изучаем возможные варианты, на данный момент мы не можем назвать сроки или объем реализации этой функции.

Инструменты для создания модов, включая редактор мира (World Editor), в настоящее время для PlayStation не планируются.