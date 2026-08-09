BeamNG.drive получит поддержку DLSS и FSR после масштабной переработки графики

BeamNG.drive получит поддержку NVIDIA DLSS и AMD FSR. Разработчик BeamNG Панос Карабелас подтвердил, что оба апскейлера «скоро появятся», хотя он не раскрыл, какие версии будут поддерживаться и когда выйдет обновление.

Это запрашивалось игроками годами. Разработчики BeamNG обсуждали временные апскейлеры ещё в 2023 году, когда объяснили, что рендереру сначала нужны корректные данные о движении для таких объектов, как деревья, трава и анимированная геометрия. Игроки продолжали запрашивать DLSS и FSR в последующих обсуждениях обновлений.

Анонс состоялся вскоре после выхода BeamNG.drive 0.39, который принёс игре самое масштабное графическое обновление на данный момент. DirectX 12 теперь является рендерером по умолчанию в Windows, а DirectX 11 был перенесён в устаревший резервный вариант. Обновление также добавило улучшенную поддержку Vulkan, вывод HDR, кластерное затенение, переработанные тени, GTAO и новую систему тонального отображения.

BeamNG также представила физически корректное затухание света, объёмные облака, новую модель неба и автоматическую экспозицию. Эти изменения требуют затрат на графический процессор. Разработчики предупредили, что скачок в качестве графики в версии 0.39 может снизить частоту кадров, и предложили при необходимости снизить настройки графики.

DLSS и FSR должны дать игрокам ещё один способ «восстановить» производительность без простого снижения настроек графики или разрешения вывода. Учитывая более высокие требования к графическому процессору, появившиеся после недавнего графического обновления, их добавление может быть скорее необходимостью, чем дополнительной функцией.