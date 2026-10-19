BeamNG.drive вышла на PlayStation 5 - теперь с поддержкой режима разделённого экрана

Владельцы PlayStation 5 теперь могут оценить практически безграничные возможности BeamNG.drive. Этот проект, уже много лет пользующийся огромной популярностью на ПК, наконец-то добрался до консолей, сохранив тот же уровень реализма и детализации, за который его полюбили игроки в Steam. Моделируйте каждый узел автомобиля в режиме реального времени и создавайте максимально правдоподобные сценарии вождения — теперь и вместе с друзьями благодаря поддержке локального режима разделённого экрана.

С выходом BeamNG.drive на PS5 игроки на консолях и ПК получают доступ к обновлению v0.40 одновременно. Версия для PS5 поддерживает технологию FidelityFX Super Resolution 3 (на базовой модели консоли) и PSSR (на PS5 Pro). Кроме того, обновление добавляет новый автомобиль, упомянутый выше режим разделённого экрана и множество других улучшений.

Хотя разработчики стремятся к тому, чтобы функционал игры был максимально идентичен на всех платформах, на момент выхода версии для PlayStation поддержка модов реализована не будет; также на этой платформе не планируется выпуск инструментов для создания модификаций.