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BeamNG.drive 04.08.2013
Симулятор, Другой симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.3 7 512 оценок

BeamNG.drive вышла на PlayStation 5 - теперь с поддержкой режима разделённого экрана

monk70 monk70

Владельцы PlayStation 5 теперь могут оценить практически безграничные возможности BeamNG.drive. Этот проект, уже много лет пользующийся огромной популярностью на ПК, наконец-то добрался до консолей, сохранив тот же уровень реализма и детализации, за который его полюбили игроки в Steam. Моделируйте каждый узел автомобиля в режиме реального времени и создавайте максимально правдоподобные сценарии вождения — теперь и вместе с друзьями благодаря поддержке локального режима разделённого экрана.

С выходом BeamNG.drive на PS5 игроки на консолях и ПК получают доступ к обновлению v0.40 одновременно. Версия для PS5 поддерживает технологию FidelityFX Super Resolution 3 (на базовой модели консоли) и PSSR (на PS5 Pro). Кроме того, обновление добавляет новый автомобиль, упомянутый выше режим разделённого экрана и множество других улучшений.

Хотя разработчики стремятся к тому, чтобы функционал игры был максимально идентичен на всех платформах, на момент выхода версии для PlayStation поддержка модов реализована не будет; также на этой платформе не планируется выпуск инструментов для создания модификаций.

Консоли 2 Релизы 2 Трейлеры 7
13
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

ща потеряю сознание! теперь можно и купить!

2к ultra + dlss5

Мы добавили целый ряд новых методов сглаживания и опциональных технологий масштабирования: временное сглаживание SMAA T2x, NVIDIA DLSS, AMD FSR™ 3 и FSR™ 4, а также Intel® XeSS. Кроме того, для технологий масштабирования предусмотрен ползунок настройки резкости, а на ПК появилась поддержка масштабирования при использовании нескольких мониторов.
2
Black3D

Выпустили чтобы потроллить сонибоев?))

Melodic Osrik

а на xbox?