Большое обновление BeamNG.drive добавило в игру новый ретро-автомобиль и множество технических улучшений

Создатели BeamNG.drive выпустили новое обновление 0.34. В игре появился ретро-автомобиль, куча новых деталей для тюнинга и несколько переработанных локаций. Да и технических улучшений хватает.

Главная звезда обновления — довоенный Bruckell Nine, и над ним разработчики явно постарались на славу. Машина получилась прямо как из старых фильмов, но при этом очень удобная в управлении. А уж вариантов кузова просто море — тут вам и пара видов купе, и седан, и родстер, и даже два типа фургона с пикапами. Кстати, именно на Nine впервые обкатали новую систему освещения — теперь галогенные фары загораются постепенно, совсем как у настоящих ретро-автомобилей.

Не забыли разработчики и про старожила игры — Gavril Grand Marshall. Ему подкинули новый широкий обвес под названием Slider, с которым здоровенный американский седан неожиданно ловко входит в повороты. Ну а для поклонников полицейских машин обновили буквально все служебные версии — добавили современные мигалки, люстры и маячки, где их не хватало. Даже старым моделям достались новые антенны и галогенные проблесковые маячки.

Серьёзно прокачали и карту West Coast. У автодрома Belasco теперь новая парковка и обновлённые окрестности, а рядом с трассой появилась крутая гравийка для любителей погонять по бездорожью. Кстати, возле моста на материк тоже добавили несколько интересных внедорожных участков. А ещё решили обновить автобусные остановки сразу на нескольких картах — в Italy, West Coast, East Coast, Utah и даже на Jungle Rock Island. Отныне они гораздо лучше вписываются в местный пейзаж.

Ну и напоследок порадовали картоделов — им подарили инструмент для работы с биомами. Так что можно буквально за пару минут наполнить карту растительностью — раньше на это уходило гораздо больше времени. Добавили и тестовый режим в Traffic Manager, где можно легко настраивать транспорт и дорожные объекты. Ну а под капотом игры, как обычно, куча улучшений — поумнел ИИ, обновилась система электрики, да и поддержку Linux потихоньку развивают.