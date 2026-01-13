Обновление "Тяжелая задача" уже в BeamNG.drive v0.38

Приветствуем вас, водители, и добро пожаловать в наш внушительный праздничный набор!

Приготовьтесь покорить мир радости с помощью не одного, а двух совершенно новых транспортных средств, бесплатных реквизитов и грузов, расширения карты Италии, дальнейшего обновления пользовательского интерфейса, а также множества оптимизаций, исправлений и общих улучшений.

Hirochi HT-55

Первым делом представляем вам Hirochi HT-55 — карьерный самосвал, разработанный для работы в тяжелых условиях и в течение длительных смен по дорогам карьера.

Этот внедорожный самосвал с жесткой рамой, созданный для эффективного решения любых задач по перевозке грузов, обладает впечатляющей грузоподъемностью в 55 тонн и оснащен гидравлическим рулевым управлением с орбитальным клапаном и тормозами с возможностью блокировки передних тормозов, а также ручной регулировкой помощи при движении на подъеме. Вдобавок

ко всему, эта внушительная рама может быть дополнена различными опциями, включая блокируемый дифференциал, отбрасыватели камней и ракеты JATO, что позволяет настроить его по своему вкусу.

Hirochi WL-40

Далее у нас Hirochi WL-40 — большой колесный погрузчик с различной грузоподъемностью.

Этот мощный экскаватор-погрузчик — многоцелевая машина, разработанная с учетом грузоподъемности и работы на пересеченной местности. Он обеспечивает уникальный опыт эксплуатации благодаря системе рулевого управления с джойстиком, шарнирно-сочлененной гидравлической системе, жесткой передней оси с поворотной задней осью и функциональной педали управления тяговым механизмом. Способен поднимать и транспортировать большие мраморные блоки благодаря универсальной передней подъемной стреле с универсальным ковшом и прочными вилами. В линейку также входит гидравлический грейфер для сортировки и погрузки бревен.

WL-40 идеально подходит для работы с HT-55 при перемещении тяжелых грузов, но мы уверены, что вы получите удовольствие, открывая для него и другие возможности.

Расширение карты Италии

В дополнение к главным достопримечательностям, карта Италии была расширена новой зоной — Мраморным карьером. Эта зона разработана с учетом игрового процесса с использованием тяжелой техники и включает в себя несколько новых миссий, которые наверняка проверят ваши навыки.

Наряду с новыми дополнениями, мы также провели ряд оптимизаций и улучшений на всех картах. В частности, в результате масштабной внутренней очистки общий размер файлов карт и их ресурсов уменьшился примерно на 33%. Дополнительные доработки включают удаление дубликатов материалов, исправление ошибок на декальных дорогах и приземление некоторых парящих деревьев и камней, которые пытались вырваться на свободу.

Новые винты и грузы

Вы ведь не ожидали, что мы предоставим вам новые транспортные средства без игрушек для их использования, правда?

Новый мраморный блок — это массивный, легко ломающийся кусок мрамора — достойный претендент для проверки возможностей новой тяжелой техники. Он выпускается в вариантах на 19 и 38 тонн, с дополнительными деревянными опорами, которые облегчают подъем камней колесным погрузчиком.

В комплекте с ним идет новая куча камней — набор из 100 камней разного размера. Они идеально подходят для самосвала и легко поднимаются ковшом колесного погрузчика.

Для бревенчатых и бортовых прицепов теперь доступно несколько новых грузов, а в другие были внесены небольшие улучшения — в частности, хотя мы сохранили детализированные версии контейнерного прицепа, стандартная комплектация получила упрощенный интерьер для решения проблем с производительностью.

Новые возможности и улучшения пользовательского интерфейса

В рамках продолжающегося обновления пользовательского интерфейса мы представляем новый мастер настройки сессии свободного перемещения и селектор игрового процесса.

Устаревший интерфейс выбора свободного перемещения был заменен усовершенствованным многошаговым мастером настройки, который позволяет настроить сессию целиком перед загрузкой. Он использует ранее выпущенный селектор сетки, позволяющий определить желаемые параметры из выбираемых локаций и транспортных средств, с настраиваемыми параметрами для трафика и времени суток, а также включает поддержку сохранения последнего использованного пресета и избранных элементов. Шаги выбора можно пропустить, если вы хотите загрузиться непосредственно в свободное перемещение. Новый селектор

игрового процесса использует ту же систему и заменяет старое меню сценариев и кампаний. Он предлагает выбор заданий, сценариев или кампаний, а также поддерживает сочетания клавиш и предустановленные фильтры.

Мы также переработали и модернизировали приложения «Подсказки ввода» и «Сообщения», а также внесли множество мелких оптимизаций и исправлений в другие части пользовательского интерфейса.

Редактор мира и модификация

В этом релизе мы добавляем новый инструмент — редактор аудиоленты. Этот инструмент позволяет пользователям легко создавать динамические звуковые зоны на карте с захватывающими, реалистичными окружающими звуками. Идеально подходит для создания настраиваемых звуковых ландшафтов для таких мест, как реки, леса, каньоны, побережья и т. д.

Моддеры также смогут воспользоваться новыми инструментами для редактирования игрового процесса и удаления дубликатов ресурсов. Многие другие инструменты также были улучшены.

И наконец, что не менее важно, мы продолжаем работу над лаунчером, внося некоторые улучшения и исправления ошибок в ряд подменю, а также переводы.

Как и в каждом обновлении, есть еще много чего, поэтому обязательно ознакомьтесь с примечаниями к выпуску, чтобы увидеть полный список дополнительных исправлений и доработок.

Чтобы ознакомиться с полным списком изменений, посмотрите примечания к патчу здесь!

