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BeamNG.drive 04.08.2013
Симулятор, Другой симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.3 7 520 оценок

В BeamNG.drive можно отправиться в кругосветное путешествие - мод воссоздаёт Землю в масштабе 1:1

butcher69 butcher69

Для автомобильного симулятора BeamNG.drive вышел BeamNG.Earth — модификация, превращающая всю планету в единую игровую карту. Она позволяет начать поездку практически в любой точке мира, прокатиться по знакомым улицам и отправиться в другую страну, не переключаясь между отдельными локациями.

Для создания виртуальной Земли используются реальные данные о рельефе, спутниковые снимки и картографические материалы. На их основе процедурно генерируются дороги, здания, мосты, растительность и другие объекты. Найти нужное место можно через поиск по городам, улицам и адресам, а затем проложить маршрут с помощью GPS или переместиться к выбранной точке.

BeamNG.Earth поддерживает дорожное движение, припаркованные автомобили и автопилот, способный следовать заданному маршруту с учётом правил. Мод также позволяет синхронизировать время суток и погоду с реальными условиями в выбранном регионе либо настроить их вручную. Воссозданный мир включает горы, реки, озёра и аэропорты.

BeamNG.drive "BeamNG.Earth - Земля в масштабе 1:1 с реальными данными" свежая версия [1.7.0-beta]

Разработчики предусмотрели и поддержку мультиплеера BeamMP, позволяющую путешествовать по виртуальной планете вместе с другими игроками. При этом BeamNG.Earth пока находится в бета-версии: территории загружаются по мере исследования, поэтому необходимо постоянное подключение к интернету. Посещённые участки сохраняются в кэше, ускоряя повторную загрузку.

Для работы модификации потребуется BeamNG.drive в Steam версии 0.40.x или совместимой, а также свободное место на диске для хранения карт. В зависимости от настроек кэш может занимать до нескольких десятков гигабайт.

ПК 7
30
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
eXtremal666

Странно ,, что больше нигде нет этого мода, вероятно это мод с вредоносным ПО

4