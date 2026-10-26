В BeamNG.drive можно отправиться в кругосветное путешествие - мод воссоздаёт Землю в масштабе 1:1

Для автомобильного симулятора BeamNG.drive вышел BeamNG.Earth — модификация, превращающая всю планету в единую игровую карту. Она позволяет начать поездку практически в любой точке мира, прокатиться по знакомым улицам и отправиться в другую страну, не переключаясь между отдельными локациями.

Для создания виртуальной Земли используются реальные данные о рельефе, спутниковые снимки и картографические материалы. На их основе процедурно генерируются дороги, здания, мосты, растительность и другие объекты. Найти нужное место можно через поиск по городам, улицам и адресам, а затем проложить маршрут с помощью GPS или переместиться к выбранной точке.

BeamNG.Earth поддерживает дорожное движение, припаркованные автомобили и автопилот, способный следовать заданному маршруту с учётом правил. Мод также позволяет синхронизировать время суток и погоду с реальными условиями в выбранном регионе либо настроить их вручную. Воссозданный мир включает горы, реки, озёра и аэропорты.

Разработчики предусмотрели и поддержку мультиплеера BeamMP, позволяющую путешествовать по виртуальной планете вместе с другими игроками. При этом BeamNG.Earth пока находится в бета-версии: территории загружаются по мере исследования, поэтому необходимо постоянное подключение к интернету. Посещённые участки сохраняются в кэше, ускоряя повторную загрузку.

Для работы модификации потребуется BeamNG.drive в Steam версии 0.40.x или совместимой, а также свободное место на диске для хранения карт. В зависимости от настроек кэш может занимать до нескольких десятков гигабайт.