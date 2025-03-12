Владельцам старых версий Windows и Ubuntu придётся обновиться или забыть о новых версиях BeamNG.drive

Создатели автосимулятора BeamNG.drive решили отказаться от поддержки устаревших операционных систем. Как только выйдет обновление 0.35, игра перестанет нормально работать на Windows 7, 8 и 8.1. А потом дело дойдёт и до Ubuntu 20.04 — её поддержку отключат с версией 0.36 ближе к концу года.

Впрочем, паниковать особо не стоит — по словам создателей, проблема коснётся меньше 0,06% пользователей. Если ваш компьютер работает на Windows 10/11 или Ubuntu 22.04 и новее, для вас абсолютно ничего не изменится. А вот владельцам устаревших систем придётся либо обновиться, либо смириться с тем, что игра может начать глючить или вовсе перестанет запускаться.

В студии объяснили своё решение тем, что просто следуют общему тренду — Microsoft уже давно не поддерживает старые версии своей ОС, да и Steam отказался от них в начале прошлого года. К тому же, игра использует какую-то библиотеку от Google, которая тоже не дружит со старыми системами.

Для тех, кто по каким-то причинам не может обновить систему, разработчики предусмотрели обходной путь. В разделе бета-версий Steam можно выбрать специальную сборку 0.34.2_win7_no_updates, которая продолжит работать на старых системах. Правда, никаких новых обновлений и контента для неё уже не будет, да и техподдержка помогать перестанет.

Ну а если вы только недавно купили игру и теперь не можете в неё играть из-за устаревшей ОС, разработчики советуют попробовать вернуть деньги через Steam.