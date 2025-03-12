Владельцам старых версий Windows и Ubuntu придётся обновиться или забыть о новых версиях BeamNG.drive

Создатели автосимулятора BeamNG.drive решили отказаться от поддержки устаревших операционных систем. Как только выйдет обновление 0.35, игра перестанет нормально работать на Windows 7, 8 и 8.1. А потом дело дойдёт и до Ubuntu 20.04 — её поддержку отключат с версией 0.36 ближе к концу года.
Впрочем, паниковать особо не стоит — по словам создателей, проблема коснётся меньше 0,06% пользователей. Если ваш компьютер работает на Windows 10/11 или Ubuntu 22.04 и новее, для вас абсолютно ничего не изменится. А вот владельцам устаревших систем придётся либо обновиться, либо смириться с тем, что игра может начать глючить или вовсе перестанет запускаться.
В студии объяснили своё решение тем, что просто следуют общему тренду — Microsoft уже давно не поддерживает старые версии своей ОС, да и Steam отказался от них в начале прошлого года. К тому же, игра использует какую-то библиотеку от Google, которая тоже не дружит со старыми системами.
Для тех, кто по каким-то причинам не может обновить систему, разработчики предусмотрели обходной путь. В разделе бета-версий Steam можно выбрать специальную сборку 0.34.2_win7_no_updates, которая продолжит работать на старых системах. Правда, никаких новых обновлений и контента для неё уже не будет, да и техподдержка помогать перестанет.
Ну а если вы только недавно купили игру и теперь не можете в неё играть из-за устаревшей ОС, разработчики советуют попробовать вернуть деньги через Steam.
"В студии объяснили своё решение тем, что просто следуют общему тренду — Microsoft уже давно не поддерживает старые версии своей ОС, да и Steam отказался от них в начале прошлого года."
То есть причины нет и разрабы просто дауны?
Именно так. Вообще, в 99% случаев отказ от поддержки старых ОС объясняется тупостью и невежеством разработчиков. Если их спросить - зачем? - внятного ответа не последует.
Я подобных даунито наблюдал достаточно много. Среди программеров такие тупицы встречаются часто.
В чём они дауны? Кто пользуется для игр в 2025 этими ОС? Как там свежие версии dx и vulkan на старых системах?
отказ от поддержки ps/2 или dos - тупость и невежество?
В том дауны, что послушно качают свежие версии софта, не понимая, принесет ли он какую-то пользу. Большая часть этих ослов вообще не представляет, во что компилируется их код.
У меня тут другой закрался вопрос игра вообще собирается из беты выходить или нет ?
К 2040 году наверняка выйдет версия 1.0. Совсем скоро.
как Тарков будет вечная бета.
Какие смешные угрозы, от нонейм разработчиков третьесортного треша.
Об этом шлаке никто и не вспоминал
часов 500 в ней провел, до сих пор играю, на скрине я задержал нарушителя)