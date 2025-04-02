Вышло первое обновление для BeamNG.drive в этом году - в нём полностью переработали Hirochi Sunburst

Вышло первое обновление BeamNG.drive в 2025 году — версия 0.35. Разработчики подготовили массу интересного: переработанный автомобиль Hirochi Sunburst, быструю загрузку, улучшенные карты, новые режимы и даже инструменты для моддеров.
Hirochi Sunburst переделали
Самая важная новость — полностью обновлённый Hirochi Sunburst. Игроки давно просили его переработать, и вот наконец дождались. Машина теперь гораздо лучше:
- Получила оппозитный двигатель;
- Появились новые заводские и тюнинговые конфигурации;
- Добавили версию в кузове универсал (о которой все мечтали);
- Модель стала намного детальнее с новыми текстурами;
- Куча новых вариантов для тюнинга: боди-киты, салоны и яркие ливреи.
Кстати, не только Sunburst обновили — добавили новые детали, конфигурации и раскраски для других машин тоже. Большинство авто получили улучшения подвески, материалов, текстур и управляемости.
Игра теперь загружается быстрее
Разработчики сделали то, что давно пора было — ускорили загрузку автомобилей с помощью какого-то нового формата .cdae. Теперь всё грузится гораздо быстрее, и игра почти не тормозит при замене деталей. Хотя, авторы игры говорят, это ещё не финал — будут дальше ускорять.
Обновлённые карты и локации
На карте West Coast переделали несколько зон:
- Улучшили дрэг-стрип и грунтовую трассу;
- Добавили новую трассу для дрифта;
- Оптимизировали коллизии в городской зоне;
- Сделали все гоночные трассы лучше проезжаемыми.
На Hirochi Raceway появился новый участок для дрэг-рейсинга, а на нескольких картах обновили растительность.
Новые режимы и геймплейные новинки
Для любителей дрифта добавили много нового:
- Расширили каталог мест для дрифта (четыре в Италии, две в Юте и одна в Automation);
- На Hirochi Raceway добавили режим свободного дрэг-рейсинга;
- После дрифт-испытания теперь показывается статистика;
- Новые виджеты: один показывает общий счёт, другой — текущий дрифт.
Полностью переработали систему подсчёта очков с уровнями (больше очков — выше уровень). Немного подправили множители и улучшили определение столкновений. У комбо теперь ограничение — мягкое в 10x и жёсткое в 25x.
А ещё две новые миссии прикрутили: какая-то «Петля с распоркой стоек» и «Гаражный забег».
Новый интерфейс
Сделали новое радиальное меню вместо старого. Вроде как стало удобнее, работает с геймпадом и выглядит получше. Разработчики просят писать на форуме, понравилось или нет.
Всякие умные системы для машин
Для раллийных машин добавили две новые системы:
- Антилаг (ALS): умная штука для машин с турбонаддувом. Когда отпускаешь газ, давление в турбине обычно падает, и двигатель медленнее реагирует потом. Антилаг не даёт турбине «засыпать» — поддерживает обороты через задержку воспламенения топлива в выпускном коллекторе. Работает автоматически, когда нужно.
- Активный центральный дифференциал: для полноприводных автомобилей, особенно топовой раллийной категории NGRC1. В отличие от обычного дифференциала, активный постоянно подстраивается под ситуацию — например, задняя ось может автоматически отключаться при затягивании ручника или прогрессивно блокироваться для лучшего сцепления.
Для моддеров
Для тех, кто делает моды, добавили «Архитектор зданий». Это типа инструмент, который позволяет лепить и менять здания прямо в редакторе мира. Если интересно — документация в помощь.