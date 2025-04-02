Вышло первое обновление для BeamNG.drive в этом году - в нём полностью переработали Hirochi Sunburst

Вышло первое обновление BeamNG.drive в 2025 году — версия 0.35. Разработчики подготовили массу интересного: переработанный автомобиль Hirochi Sunburst, быструю загрузку, улучшенные карты, новые режимы и даже инструменты для моддеров.

Hirochi Sunburst переделали

Самая важная новость — полностью обновлённый Hirochi Sunburst. Игроки давно просили его переработать, и вот наконец дождались. Машина теперь гораздо лучше:

Получила оппозитный двигатель;

Появились новые заводские и тюнинговые конфигурации;

Добавили версию в кузове универсал (о которой все мечтали);

Модель стала намного детальнее с новыми текстурами;

Куча новых вариантов для тюнинга: боди-киты, салоны и яркие ливреи.

Кстати, не только Sunburst обновили — добавили новые детали, конфигурации и раскраски для других машин тоже. Большинство авто получили улучшения подвески, материалов, текстур и управляемости.

Игра теперь загружается быстрее

Разработчики сделали то, что давно пора было — ускорили загрузку автомобилей с помощью какого-то нового формата .cdae. Теперь всё грузится гораздо быстрее, и игра почти не тормозит при замене деталей. Хотя, авторы игры говорят, это ещё не финал — будут дальше ускорять.

Обновлённые карты и локации

На карте West Coast переделали несколько зон:

Улучшили дрэг-стрип и грунтовую трассу;

Добавили новую трассу для дрифта;

Оптимизировали коллизии в городской зоне;

Сделали все гоночные трассы лучше проезжаемыми.

На Hirochi Raceway появился новый участок для дрэг-рейсинга, а на нескольких картах обновили растительность.

Новые режимы и геймплейные новинки

Для любителей дрифта добавили много нового:

Расширили каталог мест для дрифта (четыре в Италии, две в Юте и одна в Automation);

На Hirochi Raceway добавили режим свободного дрэг-рейсинга;

После дрифт-испытания теперь показывается статистика;

Новые виджеты: один показывает общий счёт, другой — текущий дрифт.

Полностью переработали систему подсчёта очков с уровнями (больше очков — выше уровень). Немного подправили множители и улучшили определение столкновений. У комбо теперь ограничение — мягкое в 10x и жёсткое в 25x.

А ещё две новые миссии прикрутили: какая-то «Петля с распоркой стоек» и «Гаражный забег».

Новый интерфейс

Сделали новое радиальное меню вместо старого. Вроде как стало удобнее, работает с геймпадом и выглядит получше. Разработчики просят писать на форуме, понравилось или нет.

Всякие умные системы для машин

Для раллийных машин добавили две новые системы:

Антилаг (ALS) : умная штука для машин с турбонаддувом. Когда отпускаешь газ, давление в турбине обычно падает, и двигатель медленнее реагирует потом. Антилаг не даёт турбине «засыпать» — поддерживает обороты через задержку воспламенения топлива в выпускном коллекторе. Работает автоматически, когда нужно.

: умная штука для машин с турбонаддувом. Когда отпускаешь газ, давление в турбине обычно падает, и двигатель медленнее реагирует потом. Антилаг не даёт турбине «засыпать» — поддерживает обороты через задержку воспламенения топлива в выпускном коллекторе. Работает автоматически, когда нужно. Активный центральный дифференциал: для полноприводных автомобилей, особенно топовой раллийной категории NGRC1. В отличие от обычного дифференциала, активный постоянно подстраивается под ситуацию — например, задняя ось может автоматически отключаться при затягивании ручника или прогрессивно блокироваться для лучшего сцепления.

Для моддеров

Для тех, кто делает моды, добавили «Архитектор зданий». Это типа инструмент, который позволяет лепить и менять здания прямо в редакторе мира. Если интересно — документация в помощь.