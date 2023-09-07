Анонсирована мрачная средневековая тактическая ролевая игра BEAST для ПК

Варшавская студия False Prophet анонсировала BEAST, тактическую ролевую игру, действие которой разворачивается в мрачном средневековом мире. Игра выйдет на ПК в Steam в 2024 году.
В мрачном средневековом мире, раздираемом чумой и военными конфликтами, вы либо высвободите тьму, скрытую внутри вас, либо позволите врагам разорвать вас в клочья. BEAST — это уникальная тактическая ролевая игра, в которой вам предстоит сражаться не только с врагами, но и со своим внутренним монстром.
Особенности:
- Уникальная система зверей. Тренируйте или изгоняйте своего внутреннего зверя – решать вам. Система заставляет игрока принимать трудные моральные решения во время боя.
- Безумие в темных веках – атмосферный, богатый сюжетами мрачный мир, вдохновленный карпатскими легендами. Есть только зло – большее или меньшее.
- Жестокие и динамичные рукопашные бои. Командуйте своим отрядом в быстрых пошаговых тактических битвах без сетки. Продвигайтесь вперед и переживайте напряженные и интуитивные сражения.
есть сомнения, что это название никем не занято
выглядит интересно
Наконец-то хоть какое-то подобие дарк фэнтези в средневековье
Под Батюшку прикольно будет поиграть - весьма атмосферненько)
После просмотра трейлера вспоминается The Cursed Crusade. Гг также превращался и происходило в средневековье.
Ольгерд из Ведьмака?
херня из середины 00ых
Выглядит прикольно, но кому в здравом уме могло прийти в голову, что эта музыка с воплями, сюда подходит?
есть любители коричневых звуковых деликатесов, ты не толерантен))