Анонсирована мрачная средневековая тактическая ролевая игра BEAST для ПК ©

Варшавская студия False Prophet анонсировала BEAST, тактическую ролевую игру, действие которой разворачивается в мрачном средневековом мире. Игра выйдет на ПК в Steam в 2024 году.

В мрачном средневековом мире, раздираемом чумой и военными конфликтами, вы либо высвободите тьму, скрытую внутри вас, либо позволите врагам разорвать вас в клочья. BEAST — это уникальная тактическая ролевая игра, в которой вам предстоит сражаться не только с врагами, но и со своим внутренним монстром.

Особенности: