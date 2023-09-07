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об игре
BEAST 2024 г.
10 1 оценка

Анонсирована мрачная средневековая тактическая ролевая игра BEAST для ПК

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monk70
Новости

Варшавская студия False Prophet анонсировала BEAST, тактическую ролевую игру, действие которой разворачивается в мрачном средневековом мире. Игра выйдет на ПК в Steam в 2024 году.

В мрачном средневековом мире, раздираемом чумой и военными конфликтами, вы либо высвободите тьму, скрытую внутри вас, либо позволите врагам разорвать вас в клочья. BEAST — это уникальная тактическая ролевая игра, в которой вам предстоит сражаться не только с врагами, но и со своим внутренним монстром.

Особенности:

  • Уникальная система зверей. Тренируйте или изгоняйте своего внутреннего зверя – решать вам. Система заставляет игрока принимать трудные моральные решения во время боя.
  • Безумие в темных веках – атмосферный, богатый сюжетами мрачный мир, вдохновленный карпатскими легендами. Есть только зло – большее или меньшее.
  • Жестокие и динамичные рукопашные бои. Командуйте своим отрядом в быстрых пошаговых тактических битвах без сетки. Продвигайтесь вперед и переживайте напряженные и интуитивные сражения.
10
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Озверин

есть сомнения, что это название никем не занято

0
Talendor3

выглядит интересно

0
deusMarshall

Наконец-то хоть какое-то подобие дарк фэнтези в средневековье

0
SureIcan

Под Батюшку прикольно будет поиграть - весьма атмосферненько)

0
Sargal

После просмотра трейлера вспоминается The Cursed Crusade. Гг также превращался и происходило в средневековье.

0
cuckold

Ольгерд из Ведьмака?

0
Ирония Твоя

херня из середины 00ых

-2
Сережаа

Выглядит прикольно, но кому в здравом уме могло прийти в голову, что эта музыка с воплями, сюда подходит?

-4
Ирония Твоя

есть любители коричневых звуковых деликатесов, ты не толерантен))

-1