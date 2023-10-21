Хардкорная средневековая тактическая пошаговая ролевая игра BEAST выйдет в раннем доступе 25 октября

Разработчики из False Prophet объявили, что их жестокая тактическая ролевая игра BEAST дебютирует в раннем доступе Steam 25 октября. Действие происходит в суровую средневековую эпоху, раздираемую эпидемиями и военными конфликтами, и игроки решат, тренировать или изгонять своего внутреннего зверя. Впереди череда морально тяжелых решений, которые напрямую повлияют на игровой процесс.
BEAST — жестокая пошаговая игра с элементами RPG. Игра разрабатывается с использованием Unreal Engine 5 и переносит игроков в темные, охваченные чумой и ересью средневековые Карпаты. BEAST предложит революционный подход к жанру тактических игр, представив моральный выбор, влияющий на исход боя и повествования. Игра предназначена для того, чтобы подтолкнуть игроков через лабиринт трудных решений. Игрокам предстоит принять участие в динамичных пошаговых перестрелках без сетки. Каждому игроку придется решить, выпустить ли на волю своего внутреннего демона ради краткосрочной выгоды или сдержать его, стремясь к долгосрочному здравомыслию и контролю. Разработчики ожидают, что BEAST предложит до 40 часов игрового процесса.
BEAST будет доступна в раннем доступе в Steam с 25 октября 2023 года, а полный релиз запланирован на 2024 год.