Новый трейлер мрачной тактической ролевой игры BEAST посвятили главному антагонисту

Варшавская студия False Prophet решила познакомить игроков с антагонистом мрачной тактической ролевой игры Beast, действие которой разворачивается в средневековом мире.
В Beast история игры будет рассказана с двух сторон, переплетая судьбы протагониста Антона Саббадоса и антагониста князя Николая. В раннем детстве Николай был заключен в тюрьму, а затем усыновлен королем Луриусом и воспитывался как наследник престола.
Привыкший к своему привилегированному положению, принц Николай охотно участвовал в замыслах отца, пока не узнал о гнусном прошлом короля Лурия. Принц Николай подвергает сомнению все, что знает: догмы, внутреннюю политику, внешние отношения и собственную роль в династических планах Лурия. Когда князь Николай узнает, что Антону поручено важное задание короля Луриуса, он решает остановить Антона, руководствуясь собственными эгоистичными соображениями.
Игра выйдет на ПК в Steam в 2024 году.