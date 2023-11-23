Тактическая ролевая игра BEAST получила крупное обновление контента

Разработчик и издатель False Prophet выпустил первый крупный контент-патч для своей пошаговой тактической ролевой игры BEAST. Игра, которая в настоящее время доступна в раннем доступе в Steam, в значительной степени опирается на жестокий тактический игровой процесс и имеет мрачную, зрелую историю. В рамках нового обновления игроков ждет множество новых миссий на новых картах, дополнительные типы врагов, компаньоны, оружие и новые языки локализации.
Первое крупное обновление контента для BEAST уже доступно и содержит широкий спектр функций. Примечательно, что игроки смогут насладиться 17 новыми миссиями на 13 новых картах. Кроме того, обновление включает в себя 10 новых типов врагов, 5 классов врагов, 19 видов оружия, 9 компаньонов, 11 роликов и 17 дополнительных лагерей, а также поддержку NVIDIA DLSS. Более того, обновление содержит множество исправлений, включая улучшения пользовательского интерфейса. Полный список обновлений можно найти на официальной странице BEAST в Steam.
Русскую локу навряд ли добавят.
шанс есть, там после моего поста разрабам, их ответа что русик убрали, тема раскрутилась народ бухтел, в итоге те тему закрыли мол токсично стало, но написали что вернут но позже, как то так
Посмотрим,было бы хорошечно