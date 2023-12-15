Тактическая ролевая игра BEAST получила новое название и крупное контентное обновление

Разработчик и издатель False Prophet выпустил второе крупное контентное обновление для своей мрачной пошаговой тактической ролевой игры BEAST, которая теперь называется BEAST: False Prophet, чтобы лучше отразить истинное видение игры.

"Это обновление позволит игрокам пройти нашу игру от начала до конца и получить до 40 часов разнообразных миссий. Мы надеемся, что это принесет нам достаточно продаж, чтобы мы могли продолжать исправлять ошибки и полировать игру до ее финального релиза в 2024 году", - заявил Петр Пачинко, основатель студии False Prophet.

В честь нового названия и контента студия предоставит на игру самую большую скидку в 40 % во время зимней распродажи Steam.

В настоящее время игра находится в раннем доступе, а ее полноценный запуск запланирован на начало 2024 года. Разработчики False Prophet тесно сотрудничают с игроками, чтобы обеспечить наилучший опыт для игроков в преддверии полноценного запуска.

Помимо названия студии, False Prophet теперь служит подзаголовком игры из-за его глубокой связи с сюжетом. На протяжении всего путешествия главного героя Антона по сюжету ему приходится открывать правду среди огромного количества лжи - отсюда и название False Prophet. Действие игры происходит в бурное время, в Темные века, и вдохновлено карпатскими легендами. В BEAST: False Prophet существует только меньшее или большее зло.

BEAST: False Prophet предлагает два основных способа игры: либо играть безопасно и сосредоточиться на командной тактике, либо развязать Зверя и броситься в тотальный жестокий штурм. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, так что вам придется выбирать с умом, в зависимости от того, как будут развиваться события на поле боя. Играя в безопасности, ваши союзники могут получить различные баффы. Когда счетчик безумия достигнет своего порога, у вас появится возможность превратиться в зверя, выпустив на волю своего внутреннего демона, и получить доступ к разрушительным атакам, чтобы кромсать врагов. Хотя превращение в зверя дает вам больше силы, враги становятся менее предсказуемыми и получают дополнительные способности.

26 способностей Зверя, 60 видов оружия, 16 компаньонов, 45 играбельных миссий - все это позволит вам насладиться 40-часовым прохождением BEAST: False Prophet.

BEAST: False Prophet доступна в раннем доступе на Steam и GOG и совместима со Steam Deck. В рамках зимней распродажи Steam, которая начнется 21 декабря, на игру будет действовать самая большая скидка с момента релиза.