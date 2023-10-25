Тактическая ролевая игра BEAST стартовала в раннем доступе Steam

Разработчик False Prophet сегодня запустил свою жестокую тактическую пошаговую ролевую игру BEAST в ранний доступ в Steam. Эта первая версия игры в раннем доступе включает в себя две сюжетные линии главных героев, охватывающие более 20 миссий, множество компаньонов и часы повторяемого контента для исследования.
В BEAST игроки будут принимать моральные решения, влияющие на сюжет и игровой процесс во время пошаговых сражений без сетки. В суровые средневековые времена, раздираемые чумой и военными конфликтами, игрокам предстоит пересечь Карпаты через увлекательную историю, рассказанную и разыгранную с двух противоположных сторон.
После побега десяти лет рабства в Османской империи главный герой Антон Саббадос возвращается домой и обнаруживает, что все изменилось. Не находя времени на утешение, Антону приказано принять последнее задание от короля-пророка Луриуса. Борясь со своим рассудком, Антон отправляется вместе со своими товарищами.
Когда принц-антагонист Николай узнает, что Антон получил важную миссию от своего отца, короля Лурия, принц намеревается остановить Антона по своим эгоистичным причинам...
Игроки должны выбрать: либо дать волю своему внутреннему демону ради краткосрочной выгоды, либо сдержать его, стремясь к долгосрочному здравомыслию и контролю. Продвинутые деревья навыков и перки позволят вам оставаться в здравом уме и защищать своих людей или поддаться мощному безумию, убивающему всех на своем пути. Ваш моральный выбор повлияет на отношения с вашими спутниками и их судьбы.
осталось дождаться локализации, хоть какой-то
Если только машинной, русский разрабы намеренно вырезали и добавлять не будут
ну хотя бы машинную
Скорее всего это из за раннего доступа. Выйдет релиз, добавят остальные локализации.
Нет, как раз таки на вопросы других игроков они ответили, что с релизом будут и другие языки, а на вопрос о русском языке, сказали "вынуждены были удалить и добавлять не планируем"
У них вообще языков нет, на начинай петь про "специльно вырезали треклятые русофобы".
Выйдет в релиз - добавят.
Старик из Игры Престолов