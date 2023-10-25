Тактическая ролевая игра BEAST стартовала в раннем доступе Steam

Главный герой этой игры — ветеран войны, которого долгое время считали погибшим. На самом деле он провел десять лет в плену у врагов. Теперь, вернувшись на родину, он обнаруживает, что его страна в упадке.

Некомпетентный правитель ведёт безрассудную политику. Земли разорены набегами врагов. По стране распространилась смертельная чума. Всё, что было дорого герою, либо исчезло безвозвратно, либо сильно изменилось.

Но он не сдаётся. У героя остались верные соратники, готовые идти за ним до конца. Он собирает отряд и отправляется в опасное путешествие, чтобы положить конец чуме и спасти свою родину.

Путь будет труден. Придется сражаться с ордами врагов, а также преодолевать собственные страхи и сомнения. Но ради спасения родины герой готов на любые жертвы.