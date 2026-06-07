2B из Nier: Automata подарит свой голос для героини Beast of Reincarnation, но она будет лишена эмоций

В рамках прошедшей презентации PC Gaming Show появились новые подробности о грядущей экшен-RPG Beast of Reincarnation от японской студии Game Freak. Руководитель разработки Кота Фурусима раскрыл интригующие детали мироустройства, а также рассказал об актерском составе озвучивания.

Действие игры разворачивается в мире, разрушенном Скверной — злокачественной энергией, исходящей от так называемого Зверя Реинкарнации. Она поражает все живое, от растений до людей, превращая их в мутировавших созданий. Эффект Скверны затронул и главную героиню по имени Эмма. Мутация даровала ей сверхъестественные способности: для преодоления препятствий и быстрого перемещения девушка использует специальную лозу, которая вырывается прямо из её руки. Компанию в этом путешествии ей составит верный пес по кличке Ку, который, к слову, тоже является зараженным.

Однако у приобретенных способностей есть обратная сторона. Эмма совершенно не помнит своего прошлого и абсолютно лишена эмоций. Именно эта холодность и отстраненность заставляют выживших людей бояться героиню, называя её «оскверненной пустой оболочкой». При этом сюжет держит в тайне, стала ли Скверна причиной такой апатии, или Эмма была лишена чувств изначально.

Чтобы передать сложный и абсолютно безэмоциональный характер героини, студия Game Freak пригласила известных профессионалов. Роль Эммы досталась японской актрисе Юи Исикаве. Поклонникам видеоигр ее голос хорошо знаком — именно она озвучивала боевого андроида 2B в культовой Nier: Automata, где ей уже приходилось мастерски отыгрывать подавление любых человеческих чувств. Кроме того, к касту присоединился легендарный актер Акио Оцука, известный по ролям в оригинальном аниме "Призрак в доспехах" и "Ковбой Бибоп".

Оценить игру лично геймеры смогут уже в конце этого лета. Релиз Beast of Reincarnation запланирован на 4 августа для ПК и консолей.