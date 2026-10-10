Beast of Reincarnation получила обновление 1.012 - разработчики готовятся завершить выпуск крупных патчей

Game Freak выпустила очередное обновление для Beast of Reincarnation. На консолях патч обозначается как 1.012 (01.012.000) и обновляет игру до версии 1.1.01. Разработчики продолжили исправлять технические проблемы, улучшать производительность и дорабатывать игровые сцены.

В обновлении появилась возможность быстрее добраться до столицы, пропустив три зоны по пути. После прохождения рисовых террас перед Кёкаку игроки могут выбрать ускоренное продвижение по сюжету или продолжить путешествие привычным способом. При выборе первого варианта в NEW GAME нельзя получить достижения в пропущенных областях, однако они остаются доступны при выборе обычного маршрута в NEW GAME+ или в сохранении до точки разветвления.

Кроме того, в ПК-версии добавили настройку поля зрения (FOV), а в меню настроек появилась возможность включать и отключать отображение подсказки о пропуске событий и видеороликов.

Разработчики также продолжают улучшать игровые сцены и исправлять ошибки. Они изменили интервалы между репликами и темп повествования в многочисленных эпизодах, устранили проблему с субтитрами, остававшимися на экране после пропуска сцены, а также исправили ошибку, из-за которой последовательные попытки пропустить некоторые события могли блокировать дальнейшее прохождение. Помимо этого, скорректированы положения персонажей и ракурсы камеры после пропуска эпизодов.

Среди остальных исправлений — проблемы с переключением захвата цели при отключении Resonance Acceleration, камерой при отмене открытия сундука во время применения цветущего навыка Ку, использованием предметов против врагов в состоянии Absolute и отображением соответствующего статуса. Также исправлена ошибка, из-за которой после второго прохождения нельзя было получить информацию об изготовлении взрывной стрелы у Легендарного голема.

Патч включает и технические улучшения: нагрузку на создание визуальных эффектов распределили для повышения производительности, исправили дефекты окружения и моделей, а также скорректировали обнаружение погружения в разных областях игры.

При этом Game Freak предупредила о скором завершении интенсивного цикла обновлений. По словам разработчиков, выпуск патчей с высокой частотой, продолжавшийся с момента релиза, завершится со следующим обновлением, запланированным на 20 октября.

Это не обязательно означает, что Beast of Reincarnation больше не получит исправлений. Однако обновление от 20 октября, вероятно, станет последним крупным патчем с новым функционалом и существенными улучшениями, после чего разработчики могут выпускать дополнительные исправления при необходимости.