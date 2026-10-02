Beast of Reincarnation получила обновление с двумя новыми уровнями сложности

Beast of Reincarnation повышает планку сложности. Вышедшее обновление 1.1.0 добавляет два дополнительных уровня сложности и ряд практических улучшений.

Как следует из названия, режим «Very Hard» (Очень сложно) превосходит уровень «Hard» (Сложно). Ещё более радикальный режим — «Ruthless» — приводит к гибели Эммы от первого же полученного удара. Эти опции дополняют уже имеющиеся режимы Reincarnation+ и New Game+.

Сложность можно менять прямо во время игры, что позволяет испытать себя в более суровых условиях, не будучи обязанным проходить в таком режиме всю игру до конца.

Патч также корректирует отображение интерфейса на сверхшироких мониторах, в частности, дерева навыков. Кроме того, устранена проблема с работой карты при одновременном использовании мыши и геймпада.

В настройках игрового процесса теперь можно настроить функцию автоматического подбора предметов, а атаки некоторых боссов были переработаны. Это позволит освежить впечатления от сражений и сократить количество лишних действий в перерывах между боями.