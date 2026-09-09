Beast of Reincarnation получила патч 1.0.11 с возможностью пропускать больше сюжетных сцен

Beast of Reincarnation получила патч 1.0.11 — пятое крупное обновление игры, которое в первую очередь посвящено улучшению темпа прохождения и работе с сюжетными эпизодами. Главным изменением стала возможность пропускать больше промежуточных сцен, что особенно пригодится во время повторных прохождений.

После установки обновления некоторые событийные и кинематографические эпизоды можно пропускать вплоть до зоны «Террасы Великой китайской стены». Разработчики продолжают расширять эту возможность на остальные участки игры и планируют завершить работу в ближайшее время.

Также команда пересмотрела паузы в диалогах, продолжительность отдельных кадров и условия активации некоторых событийных сцен. Из-за этих изменений у игроков, которые уже начали прохождение, в редких случаях могут повторяться отдельные реплики.

Не обошлось и без изменений игрового процесса. Теперь можно сбрасывать навыки, связанные с цветочными узлами на дереве навыков, а в мире появились дополнительные Blighted Sprouts, приносящие SP. Атаки врагов отменяются при начале воскрешения с помощью Regeneration, а при использовании дальнобойного оружия во время различных действий появилось буферирование ввода при прицеливании.

Помимо перечисленных изменений, патч 1.0.11 содержит ряд других доработок второстепенных аспектов игрового процесса. Разработчики отмечают, что продолжают работать над дальнейшими исправлениями и улучшениями Beast of Reincarnation.