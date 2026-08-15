Beast of Reincarnation получила второй крупный патч: Game Freak добавила DLSS 4/4.5, FSR 4 и расширила настройки камеры

Game Freak выпустила обновление v1.0.8 для Beast of Reincarnation — второй крупный патч после релиза. Разработчики продолжают активно реагировать на отзывы игроков и на этот раз сосредоточились на камере, графических технологиях, управлении, темпе повествования и исправлении различных проблем.

Одним из главных нововведений стала полноценная поддержка DLSS 4/4.5 и FSR 4. При этом технология генерации кадров пока отсутствует — её разработчики планируют добавить в одном из следующих обновлений.

Существенно расширили и настройки камеры. Теперь игроки могут выбрать одно из трёх расстояний до персонажа — ближнее, среднее или дальнее. Кроме того, были внесены дополнительные изменения камеры во время исследования мира и сражений, а также скорректированы отдельные кинематографические переходы.

Game Freak продолжает работу над проблемным темпом повествования. Разработчики изменили условия запуска некоторых событий и кат-сцен, чтобы они реже воспроизводились подряд при перемещении между локациями. Также были переработаны сцены после победы над боссами.

В управление добавили ещё больше возможностей. Действие Взаимодействовать теперь можно назначить практически на любую кнопку или клавишу, а владельцы мышей с боковыми кнопками получили возможность использовать их для управления. Кроме того, появилась отдельная настройка размера субтитров — от Extra Small до Extra Large.

Не обошлось без изменений игрового процесса. В начале истории появились дополнительные маркеры целей, упрощающие навигацию. Эмма больше не получает урон от падений или частичного погружения в воду, были скорректированы некоторые боссы и расположение противников. Также увеличены объёмы наносимого урона и восстановления здоровья у Bloom Arts.

Некоторые игровые эпизоды тоже подверглись переработке. Один из боёв в середине зоны Fuji Frontier теперь заменён постановочным событием, а атаки окружающих противников больше не прерывают Эмму во время анимаций Execution и Assassination, включая их усиленные варианты.

Разработчики также изменили стандартные настройки автоприцеливания: Auto-Target для атаки, парирования и переключения цели теперь по умолчанию отключён. При этом у игроков, которые уже меняли эти параметры, настройки останутся без изменений.

Помимо прочего, патч исправляет проблемы с облачной версией игры, просадками производительности при использовании модификатора End of the Line, а также различные визуальные и звуковые ошибки.

На этом Game Freak останавливаться не собирается. В следующих обновлениях разработчики планируют добавить пропуск событий и кат-сцен, поддержку ультрашироких мониторов, генерацию кадров, дополнительные улучшения камеры и лечения, исправления столкновений и невидимых стен, а также решить проблему, из-за которой Кoo иногда закрывает обзор игроку.