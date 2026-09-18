Beast of Reincarnation получит новые уровни сложности и переработанные атаки боссов

Game Freak и Fictions продолжают развивать Beast of Reincarnation после релиза, прислушиваясь к отзывам игроков. Разработчики уже выпустили обновление 1.0.12, а в будущих патчах планируют сделать прохождение сложнее и разнообразнее, особенно для тех, кто уже успел освоить боевую систему.

Одним из главных изменений станет новый уровень сложности, который расположится выше текущего «Сложного». Дополнительный вариант также появится для режима New Game+, что позволит опытным игрокам получить более серьёзный вызов при повторном прохождении.

Разработчики намерены изменить и сами сражения. Для похожих типов боссов планируется переработать наборы атак, чтобы повторные встречи не сводились к механическому воспроизведению уже знакомых боёв. Это особенно важно для Beast of Reincarnation, где боевая система сочетает динамичный экшен с элементами пошаговой стратегии и предоставляет большое количество вариантов развития персонажа.

Ещё одно изменение будет связано с New Game+. После прохождения «Зоны террас Великой стены» игроки смогут пропускать «Зону паломников», «Зону колонии Мацукава» и «Зону Фудзи-Фронтьер». Это должно сделать повторное прохождение заметно быстрее и избавить от необходимости заново проходить уже знакомые участки.

Часть запланированных изменений уже появилась в обновлении 1.0.12. В частности, разработчики наконец добавили возможность пропускать все сюжетные кат-сцены.

Таким образом, Game Freak не ограничивается исправлением технических проблем и постепенно работает над самой структурой боёв. Новые уровни сложности и переработанные атаки боссов должны добавить больше вариативности позднему прохождению, а улучшения New Game+ сделают повторный забег менее однообразным.