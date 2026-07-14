Beast of Reincarnation раскрыла боевую систему: Game Freak показала пять минут сражений перед релизом

Издатель Fictions и студия Game Freak представили новый пятиминутный трейлер Beast of Reincarnation, полностью посвящённый боевой системе грядущей экшен-RPG. Разработчики подробно показали ключевые механики, на которых строятся сражения, а также продемонстрировали взаимодействие главной героини Эммы с её спутником Ку.

В ролике раскрываются основные элементы игрового процесса: система здоровья и оглушения противников, своевременные парирования, позволяющие восстанавливать очки FP, а также мощные приёмы Bloom Arts, способные переломить ход боя. Отдельное внимание уделено командным сражениям, битвам с гигантскими боссами и развитию персонажа через обширное дерево навыков, которое позволит формировать собственный стиль игры.

Разработчики подчёркивают, что успех в боях будет зависеть не только от скорости реакции, но и от грамотного использования способностей Эммы и Ку. Такой подход делает акцент на сочетании динамичного экшена с тактическими решениями, что может стать одной из главных особенностей проекта.

Beast of Reincarnation выйдет 4 августа на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Microsoft Store. С первого дня после релиза игра также станет доступна подписчикам Game Pass.