Beast of Reincarnation разрабатывается небольшой командой в сотрудничестве с крупными компаниями

Новая игра Square Enix, Beast of Reincarnation, выйдет этим летом на Xbox Series, PlayStation 5, ПК в Steam и Game Pass. В интервью IGN директор игры Кито Фурусима подтвердил, что игра разрабатывается небольшой командой, но студия сотрудничает с внешними компаниями.
Я хотел попробовать что-то совершенно другое и новое, непохожее ни на что из того, что мы делали до сих пор. Так получилось, что внутри Game Freak у нас есть программа под названием Gear Project, своего рода внутренний конкурс, проводимый нашим президентом Сатоши Таджири, по разработке оригинальной интеллектуальной собственности внутри компании. Поэтому я подал свой проект на конкурс и получил разрешение начать работу над проектом.
Dнутренняя команда Game Freak, работающая над Beast of Reincarnation, относительно невелика. Нам удалось привлечь множество компаний-партнеров, студий, способных воплотить наше видение этой игры так, как мы хотели, поэтому нам повезло, что над ней работает много людей и извне.
Beast of Reincarnation — это приключенческая игра от третьего лица. Игра переносит нас в постапокалиптическую Японию 4026 года и позволяет нам воплотить образ Эммы. Она — воительница, которая, несмотря на проклятие как Испорченная, представляет собой последнюю надежду человечества. Главная героиня исследует опустошённый мир, где леса внезапно могут превратиться в пустоши. Её сопровождает верный пёс по кличке Ку.
Постигая, что значит быть человеком, Эмма сталкивается с испытаниями, требующими определённых навыков, а также сражается с противниками. На её пути встречаются как обычные враги, так и могущественные боссы — от живых существ до машин.
