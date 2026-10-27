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Beast of Reincarnation 04.08.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Постапокалипсис
6.3 189 оценок

Для Beast of Reincarnation вышло последнее плановое обновление после релиза

monk70 monk70

Студия GAME FREAK выпустила девятое — и последнее — плановое обновление для игры Beast of Reincarnation. В апдейте добавлены новые функции, улучшена боевая система и исправлено множество ошибок. Кроме того, оптимизирована работа игры на ПК и портативных устройствах.

Теперь игроки могут менять наряд Эммы в лагерях или через меню кровати внутри «Cleanse Walker». Новые варианты костюмов спрятаны в разных регионах — найдя их, вы сможете использовать эти образы в любой момент. Также появилась возможность перенести снаряжение, наряды и облики в режим «Новая игра+».

В «Камере роста» появилась новая функция ускорения: победа над врагами дает бонусы, благодаря которым урожай созревает быстрее. Исправлен автоматический режим посадки: теперь, если в инвентаре есть семена, игра гарантированно высадит хотя бы одно из них.

Боевая система претерпела ряд важных изменений. У боссов появились новые приёмы и модели поведения, а характеристики противников были перебалансированы. Скорректирована сила некоторых навыков «Bloom Arts» и «Blade Arts». Теперь игроки могут переключаться на дальнобойное оружие прямо во время атаки или находясь в стойке «Иайдо».

Обновление также затрагивает внутриигровые ролики и события. Скорректированы тайминги диалогов и сцен, а отображение предметов при пропуске событий стало корректнее. Исправлены визуальные дефекты, из-за которых сцены могли некорректно отображаться на широкоформатных экранах.

Устранены многочисленные ошибки, препятствовавшие прохождению: например, случаи, когда боссы переставали получать урон, стены блокировали проход, двери оставались запертыми, а игра могла зависнуть. Кроме того, исправлены неполадки, связанные с достижениями, характеристиками оружия, отображением боезапаса, маркерами на карте и системой наведения в бою.

В игру внесён ряд других визуальных и технических правок. Исправлены мерцающие тени, некорректные модели и прочие графические недочёты. Повышена общая производительность и оптимизировано использование ресурсов. На Steam Deck улучшена система загрузки данных, что позволило уменьшить количество внезапно появляющихся объектов и просадок частоты кадров, вызванных медленной подгрузкой ресурсов. Для пользователей ROG Ally также предусмотрено исправление, устраняющее проблему, из-за которой некоторые сцены могли становиться ярко-белыми.

Обновления 9
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Light Hearted

Ну вот, бета-тест закончен. Всем участникам, купившим доступ к открытой бете, спасибо. Все свободны.

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