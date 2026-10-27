Для Beast of Reincarnation вышло последнее плановое обновление после релиза

Студия GAME FREAK выпустила девятое — и последнее — плановое обновление для игры Beast of Reincarnation. В апдейте добавлены новые функции, улучшена боевая система и исправлено множество ошибок. Кроме того, оптимизирована работа игры на ПК и портативных устройствах.

Теперь игроки могут менять наряд Эммы в лагерях или через меню кровати внутри «Cleanse Walker». Новые варианты костюмов спрятаны в разных регионах — найдя их, вы сможете использовать эти образы в любой момент. Также появилась возможность перенести снаряжение, наряды и облики в режим «Новая игра+».

В «Камере роста» появилась новая функция ускорения: победа над врагами дает бонусы, благодаря которым урожай созревает быстрее. Исправлен автоматический режим посадки: теперь, если в инвентаре есть семена, игра гарантированно высадит хотя бы одно из них.

Боевая система претерпела ряд важных изменений. У боссов появились новые приёмы и модели поведения, а характеристики противников были перебалансированы. Скорректирована сила некоторых навыков «Bloom Arts» и «Blade Arts». Теперь игроки могут переключаться на дальнобойное оружие прямо во время атаки или находясь в стойке «Иайдо».

Обновление также затрагивает внутриигровые ролики и события. Скорректированы тайминги диалогов и сцен, а отображение предметов при пропуске событий стало корректнее. Исправлены визуальные дефекты, из-за которых сцены могли некорректно отображаться на широкоформатных экранах.

Устранены многочисленные ошибки, препятствовавшие прохождению: например, случаи, когда боссы переставали получать урон, стены блокировали проход, двери оставались запертыми, а игра могла зависнуть. Кроме того, исправлены неполадки, связанные с достижениями, характеристиками оружия, отображением боезапаса, маркерами на карте и системой наведения в бою.

В игру внесён ряд других визуальных и технических правок. Исправлены мерцающие тени, некорректные модели и прочие графические недочёты. Повышена общая производительность и оптимизировано использование ресурсов. На Steam Deck улучшена система загрузки данных, что позволило уменьшить количество внезапно появляющихся объектов и просадок частоты кадров, вызванных медленной подгрузкой ресурсов. Для пользователей ROG Ally также предусмотрено исправление, устраняющее проблему, из-за которой некоторые сцены могли становиться ярко-белыми.