Экшен Beast of Reincarnation получил крупный патч v1.0.7 с исправлением багов и улучшением производительности

Разработчики экшена Beast of Reincarnation выпустили первое крупное обновление v1.0.7, созданное на основе отзывов игроков за первую неделю. Патч уже доступен для скачивания. Команда поблагодарила геймеров за терпение и активную обратную связь, отметив, что это лишь первое из множества запланированных обновлений для полировки игры.

Одним из главных изменений стал технический апгрейд катсцен. Разработчики перевели настройки кинематографичных видеороликов по умолчанию из режима Cinematic в Performance — теперь заставки больше не залочены на 24 кадрах в секунду (при желании старый кино-режим можно вернуть в меню). Кроме того, авторы улучшили поведение камеры как в бою, так и во время исследования мира, увеличили размер шрифтов по всему интерфейсу, а также поправили темп повествования: теперь некоторые дублирующиеся диалоги для прокачки отношений с напарниками ограничены строго одним разом в день.

В геймплейной части разработчики добавили долгожданную возможность переназначить кнопку взаимодействия в настройках и скорректировали окно идеального парирования для главной героини Эммы в моменты получения урона. Был исправлен критический баг, из-за которого при назначении действия на «квадрат» или «X» во время разговора с Кагурой на «Ходоке» игра приоритетно запускала отдых до утра, ломая диалог. Балансировке подверглись многие боссы на всех уровнях сложности, а также рядовые противники на «Нормальном» уровне. Вдобавок инженеры починили сброс настроек апскейлинга при перезапуске, исправили работу вертикальной синхронизации (V-Sync больше не ломает разрешение экрана) и вернули на место труднодоступного шестого голема в локации Subcity 01.

Разработчики подчеркнули, что это лишь начало долгой поддержки проекта, и они уже вовсю трудятся над следующими обновлениями. В будущих патчах авторы пообещали продолжить деликатную настройку темпа сюжетной кампании, выпустить новые исправления для улучшения качества катсцен, а в версии для персональных компьютеров также планируют интегрировать поддержку самых современных графических технологий, включая DLSS 4 / 4.5 и FSR4.