"Это не очередной Soulslike": авторы экшена Beast of Reincarnation обещают выбор сложности и фокус на своих особенностях

Студия Game Freak, известная прежде всего франшизой Pokemon, продолжает интриговать своим первым за долгое время крупным проектом "не про покемонов". После недавней презентации многие геймеры поспешили навесить на мрачную Beast of Reincarnation ярлык «очередного клона Dark Souls» из-за акцента на парированиях. Однако разработчики поспешили развеять эти заблуждения: игра пойдет своим собственным путем, и страдать в ней совершенно не обязательно.

Геймдиректор проекта Кота Фурусима в интервью журналу Famitsu решил разъяснить некоторые важные аспекты боевой системы. Во-первых, игра не будет Soulslike-ом в привычном понимании, так как в ней предусмотрен выбор уровня сложности.

Мы сделали игру приятной даже для тех, кто не силен в экшенах. Вы можете выбрать свой уровень сложности... Я считаю, что благодаря древам навыков и поддержке Ку (пса-компаньона) люди смогут найти свой подход, который, по сути, снижает сложность игры.

— заявил Фурусима.

Во-вторых, это не игра с открытым миром. Фурусима описал структуру Beast of Reincarnation как «долгое путешествие по разнообразным локациям», которое лучше всего представлять как «один длинный, очень широкий путь». Это линейное приключение, разбитое на уровни-районы по пути в Киото. Также авторы сознательно отказались от мультиплеера, чтобы сосредоточиться на ключевой теме игры — связи человека и животного.

Главной геймплейной «фишкой» станет боевой пес по кличке Ку. Парируя атаки врагов героиней Эммой, игроки накапливают очки для активации способностей питомца, во время выбора которых время останавливается, добавляя тактический элемент. Привязанность пса растет буквально через поглаживания и кормление, что открывает новые слоты для пассивных навыков.

Разработчики уверены в уникальности своего видения, хотя и признают, что техническая часть может вызывать вопросы. Ранее мы писали, что создатели намекнули на то, что производительность игры не является главным приоритетом для команды.

Релиз Beast of Reincarnation запланирован на середину 2026 года.