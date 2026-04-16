Инсайдер раскрыл детали предзаказов Beast of Reincarnation и издания игры

В сети появились новые подробности о Beast of Reincarnation — экшен-RPG с элементами soulslike от студии Game Freak, известной по серии Pokemon. По информации инсайдера billbil-kun, предзаказы на игру должны стартовать 16 апреля.

Согласно утечке, стандартное издание проекта в США будет стоить 59,99 доллара, а Deluxe-версия — 69,99 доллара. Игроки, оформившие предзаказ, получат бонусный контент: скин коричневой сиба-ину для пса Ку и 30 тысяч Amber, внутриигровой валюты.

Deluxe-издание предложит дополнительный набор предметов. В него войдут чёрный и коричневый скины сиба-ину для Ку, головной убор Oni’s Hat для главной героини Эммы, её меч Big Dipper, а также 100 тысяч Amber и набор саженцев овощей.

Также сообщается, что игра получит физические версии. На PlayStation 5 будут доступны коробочные копии как стандартного, так и Deluxe-издания. Владельцы Xbox, по данным инсайдера, смогут приобрести на диске только стандартную версию.

События Beast of Reincarnation разворачиваются в постапокалиптической Японии. Игрокам предстоит управлять изгнанницей по имени Эмма и её верным спутником — заражённым пёсом Ку. Вместе они путешествуют по миру, охваченному таинственной скверной, сражаются с опасными врагами и раскрывают тайны разрушенной цивилизации.

По словам разработчиков, игра делает ставку на концепцию «один человек — одна собака», где компаньон играет важную роль в бою и исследовании мира. В ходе приключения игрокам предстоит сталкиваться с мощными боссами и забирать их способности.

Релиз Beast of Reincarnation ожидается в августе 2026 года.