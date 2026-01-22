"Катана, пес и 4026 год": Game Freak показала геймплей и раскрыла детали Beast of Reincarnation - почти Monster Hunter

На прошедшей презентации Developer_Direct 2026 студия Game Freak, известная всему миру благодаря бесконечной саге о «карманных монстрах» — Pokemon, представила подробный взгляд на свой новый амбициозный IP — Beast of Reincarnation. Анонсированная еще на Xbox Games Showcase 2025, игра находилась в стадии планирования целых шесть лет, и теперь авторы готовы раскрыть карты.

Действие разворачивается в далеком будущем, в 4026 году. В центре сюжета — дуэт Эммы, девушки, пораженной «скверной» и потерявшей память, и Ку (Koo), собакоподобного существа-малефакта. Вместе им предстоит отправиться на Запад, чтобы сразить «Зверя Реинкарнации» — источник заражения мира.

Геймплейно проект описывается как "экшен-RPG про одного человека и одну собаку". Эмма отвечает за динамичный экшен с использованием катаны. Успешные парирования накапливают очки. Ку выступает тактической поддержкой. Игрок может открыть меню команд в любой момент, при этом время замедляется, что позволяет обдумать стратегию и применить способности пса, напоминающие ходы в пошаговых RPG.

Однако зрители презентации не могли не заметить очевидного: стилистически и визуально Beast of Reincarnation местами пугающе напоминает Wild Hearts от Electronic Arts и Omega Force, которая в свою очередь была клоном Monster Hunter. Сходство прослеживается в дизайне мира, где природа захватывает цивилизацию, восточном сеттинге и внешнем виде гигантских монстров «Нуси» (Nushi), с которыми предстоит сражаться героям.

Разработчики обещают гибкую сложность, систему настройки билдов через «Камни Духа» и интригующую тайну мира, главное правило которого гласит: «Никогда не смотри на небо».

Релиз Beast of Reincarnation запланирован на лето 2026 года для ПК и консолей. Игра сразу войдет в подписку Xbox Game Pass Ultimate. Остается надеяться, что сходство с Wild Hearts ограничится лишь визуальным стилем, и творение Game Freak избежит судьбы "коллеги" по жанру, не став провалом для студии.