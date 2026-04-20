Открылись предзаказы на Beast of Reincarnation - игра доступна в России

Beast of Reincarnation — это новая экшен-RPG, разработанная Game Freak для PS5, Xbox Series и ПК, релиз которой запланирован на 3 августа 2026 года. В преддверии запуска японская студия открыла предварительные заказы на всех платформах.

Также стало известно, что стандартное издание игры стоит 2800 руб. на всех платформах. Deluxe-издание, которое включает в себя несколько скинов, снаряжение и 100 000 янтаря (внутриигровая валюта), стоит 3250 руб.