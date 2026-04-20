ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Beast of Reincarnation 04.08.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Постапокалипсис
7.2 65 оценок

Открылись предзаказы на Beast of Reincarnation - игра доступна в России

monk70 monk70

Beast of Reincarnation — это новая экшен-RPG, разработанная Game Freak для PS5, Xbox Series и ПК, релиз которой запланирован на 3 августа 2026 года. В преддверии запуска японская студия открыла предварительные заказы на всех платформах.

Также стало известно, что стандартное издание игры стоит 2800 руб. на всех платформах. Deluxe-издание, которое включает в себя несколько скинов, снаряжение и 100 000 янтаря (внутриигровая валюта), стоит 3250 руб.

11
5
Ваш комментарий
WerGC

поступайте как Capcom,в этом году все крупные релизы с русской озвучкой!!!!!

5
William Dwight

Еще бы русский язык завезли, вообще бы им цены не было

3
FlyRazer

пока ветерки выглядят интереснее, к сожалению. (Не фанат wwm если что)

2
Sanek Win

русский язык пока не заявлен

TRADS80

Посмотрел триллер, не зашло чота.