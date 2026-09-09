Разработчики Beast of Reincarnation довольны результатами игры в Game Pass и продажами на PS5

С момента выхода фэнтезийного экшена Beast of Reincarnation от студии Game Freak минуло чуть больше месяца, и создатели игры уже подводят первые промежуточные итоги. В недавнем интервью японскому изданию Famitsu гейм-директор и сценарист проекта Кота Фурусима откровенно высказался о восприятии новинки игроками и планах по ее дальнейшей поддержке.

Несмотря на неоднозначные оценки критиков, проект сумел привлечь широкую аудиторию. По словам Фурусимы, большую роль в этом сыграло присутствие игры в каталоге Xbox Game Pass, в то время как физические версии для PlayStation 5 также показали достойные продажи.

Нас приятно удивило, что игру попробовало гораздо больше людей, чем мы предполагали, особенно учитывая, что это совершенно новая IP,

— отметил глава разработки. Впрочем, неожиданный успех обернулся для команды дополнительной нагрузкой: поток отзывов оказался настолько интенсивным, что систематизировать его оказалось сложнее, чем планировалось изначально.

При этом разработчики прекрасно осознают недостатки своего детища. Фурусима подтвердил, что команде известны претензии к удобству управления, отклику на действия игрока, темпам повествования и обучающим механикам. С момента релиза было выпущено несколько обновлений, призванных смягчить острые углы, однако работа над улучшением игры далека от завершения.

В ближайшее время студия намерена расширить функционал пропуска внутриигровых событий и кат-сцен, что давно запрашивают пользователи. Кроме того, в планах - доработка отзывчивости лечения, пересмотр баланса начальных миссий, а также оптимизация пользовательского интерфейса и общей последовательности прохождения. Директор заверил:

Мы объявим конкретные сроки выхода обновлений, как только финализируем планы, но уже сейчас мы активно работаем над тем, чтобы доставить эти улучшения игрокам как можно скорее.

Особый упор делается на сбор обратной связи. Команда мониторит не только официальные каналы поддержки и соцсети, но и внимательно изучает видеозаписи прохождений и стримы, чтобы выявить слабые места с точки зрения реального игрового опыта. Beast of Reincarnation уже доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS5 и Xbox Series X|S.