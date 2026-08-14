Режиссёр Beast of Reincarnation снова извинился перед игроками и пообещал дальнейшие исправления

Режиссёр Beast of Reincarnation Кота Фурусима вновь отреагировал на неоднозначную реакцию игроков и признал, что у игры после релиза остаются проблемы. По его словам, команда Game Freak понимает, какие элементы требуют доработки, и продолжит исправлять их в будущих обновлениях.

В интервью 4Gamer Фурусима заявил, что некоторые части игры пока не смогли обеспечить игрокам достаточно приятный опыт, за что он отдельно извинился.

«Мне действительно жаль, что некоторые части игры не смогли обеспечить достаточно приятный игровой опыт».

При этом режиссёр считает, что Beast of Reincarnation уже получила положительные отзывы за отдельные элементы. В частности, игрокам понравилась боевая система, построенная вокруг взаимодействия главной героини Эммы с её собакой Ку, а также атмосфера постапокалиптического мира.

Однако Фурусима признаёт, что игре всё ещё требуется доработка. После первого крупного обновления разработчики планируют продолжить работу над темпом повествования, добавить возможность пропускать кат-сцены, а также внедрить технологии генерации кадров DLSS 4/4.5 и FSR 4.

Отдельно режиссёр прокомментировал претензии к сложности. По его словам, команда не ставила перед собой цель сделать игру просто сложной. Задача заключалась в другом — заставить игроков активно использовать Ку в бою и постепенно понять, что без взаимодействия с напарником сражения становятся значительно тяжелее.

Похоже, Game Freak действительно намерена продолжать работу над игрой после релиза. Первое обновление уже исправило ряд проблем, а впереди игроков ждут новые патчи.

При этом нынешняя ситуация выглядит скорее как попытка довести игру до задуманного состояния, а не признание полного провала: разработчики видят проблемы, но одновременно считают, что ключевые особенности Beast of Reincarnation — атмосфера и взаимодействие Эммы с Ку — всё же нашли отклик у части аудитории.