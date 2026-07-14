Режиссёр Beast of Reincarnation заявляет, что игра предлагает около 30 часов игрового процесса на 10 уровнях

Появилась новая порция превью игры Beast of Reincarnation от Game Freak, раскрывающая ещё больше подробностей об этом удивительно интригующем постапокалиптическом приключенческом боевике. Режиссёр Кота Фурусима уже подтвердил, что это не игра с открытым миром, но это не значит, что она не будет масштабной.

В интервью Game Informer он сказал:

В игре примерно 10 уровней, объединяющих около 30 часов игрового процесса.

Конечно, он не уточнил, относится ли это только к сюжету или включает в себя и обширный дополнительный контент. Ведь каждая локация позволяет свободно исследовать мир, решать головоломки и находить предметы, которые могут помочь в путешествии.

Несмотря на сходство с играми серии Souls (и Sekiro), Beast of Reincarnation не следует многим из своих прежних дизайнерских решений. Отдых не приводит к возрождению врагов, и если вы умираете, ничего не теряется. Все разблокированные локации остаются открытыми, так что здесь нет даже пары элементов roguelike, требующих повторного прохождения заданий. Игра по-прежнему сложная, но вы можете настроить сложность по своему вкусу.

Игра выйдет 3 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.