Sekiro встречает NieR - Beast of Reincarnation получила новый геймплейный ролик и свежие подробности

IGN опубликовал подробный обзор Beast of Reincarnation, новой экшен-RPG от Game Freak. В ролике показано, что игра сочетает в себе динамичную боевую систему, вдохновлённую такими играми, как Sekiro: Shadows Die Twice, с исследованием средних размеров полуоткрытых локаций, напоминающих NieR.

Главная героиня — Эмма, которая сражается вместе со своим четвероногим другом Ку. Взаимодействие между двумя персонажами имеет ключевое значение — игрок может вручную отдавать команды Ку, который временно замедляет время, подобно Final Fantasy VII Remake. Способности собаки расходуют очки FP, которые зарабатываются исключительно за успешное парирование атак Эммы, а их использование усиливает героиню. Например, попадание огненным снарядом Ку по врагу может восстановить часть здоровья Эммы. Кроме того, активация команд запускает короткие QTE-последовательности, повышающие эффективность способностей.

Разработчики также делают акцент на обширном исследовании. Игроки смогут исследовать несколько больших зон, заполненных уникальными врагами и боссами, с сильным упором на вертикальность, включая подземные бункеры. Эмма может создавать лианы, используемые как для боя, так и для передвижения — они могут служить крюком-кошкой, мостом через пропасти или способом добраться до возвышенности. Также будут присутствовать скрытность и скрытные устранения.

Ку также будет помогать вам в исследовании, предупреждая о ближайших врагах и указывая на сундуки с лучшим снаряжением и предметами. В игре также будет дерево навыков, система приготовления пищи, предоставляющая временные бонусы, а также кат-сцены и играбельные флэшбеки, которые исследуют историю мира и отношения Эммы и Ку.

Beast of Reincarnation выйдет 4 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.